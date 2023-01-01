Швеція назвала підтримку України найбільш нагальним пріоритетом свого президентства в Раді Європи

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин закликав до створення нових міжконтинентальних балістичних ракет та збільшення ядерного арсеналу для забезпечення «військової переваги», , повідомляє Reuters з посиланням на корейські ЗМІ.

Кім Чен Ин заявив, що Вашингтон і Сеул намагаються «ізолювати і задушити» Північну Корею, підкресливши, що ударні ядерні системи США постійно базуються в Південній Кореї.

Він закликав створити нову міжконтинентальну балістичну ракету, головним завданням якої буде «швидкий ядерний контрудар», а також заявив про намір якнайшвидше вивести на орбіту перший військовий супутник.

У відповідь президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час телефонної наради з військовим керівництвом Південної Кореї закликав гарантувати, щоб усі північнокорейські провокації отримали відповідь.

Нещодавно північнокорейський безпілотник потрапив у повітряний простір Південної Кореї. Загалом у 2022 році Північна Корея здійснила рекордну кількість ракетних запусків, у тому числі запустивши декілька міжконтинентальних балістичних ракет і балістичних ракет середньої дальності.

Зокрема, в листопаді північнокорейська ракета впала за 200 кілометрів від узбережжя Японії. У Пхеньяні заявили, що це «відповідна військова операція», спрямована на проведення симуляції ударів по Південній Кореї та Сполучених Штатах у відповідь на широкомасштабні авіаційні навчання союзників.

У відповідь в листопаді віце-президентка США Камала Гарріс скликала екстрену нараду основних держав регіону на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Бангкоку. Дії Пхеньяна вона назвала «зухвалим порушенням кількох резолюцій ООН з питань безпеки» і дестабілізацією регіону.

Раніше, називаючи цей рік «історичним», оскільки він знаменує 75-ту річницю режиму та 70-ту річницю припинення вогню, яке поклало край бойовим діям у Корейській війні, Кім сказав, що 2023 рік матиме вирішальне значення для виконання п’ятирічного плану, окресленого в січні 2021 року.

Через це, на думку експертів, у наступному році ця модель ескалації та погроз, ймовірно, продовжиться, оскільки Північна Корея прагне просувати свої програми озброєнь.

Брюс Клінгнер, старший науковий співробітник The Heritage Foundation, в коментарі Голосу Америки заявив: «Немає жодних ознак того, що Кім Чен Ин змінить курс на невпинне прагнення Північної Кореї розвивати та посилювати свої ядерні та ракетні сили, продовжуючи загрожувати сусідам країни, підтримувати невдалу соціалістичну економічну політику і пригнічувати своїх громадян».

У цьому плані Північна Корея поставила перед собою мету розробки гіперзвукової зброї, атомного підводного човна, стратегічної ядерної зброї, яку можна запускати під водою, а також розвідувальних безпілотників та супутників.

При цьому протидія Китаю та Росії будь-яким діям Ради Безпеки ООН проти випробувань балістичних ракет Північної Кореї, ймовірно, спонукатиме Пхеньян розв’язувати свої нестримні провокації, вважають експерти. Зокрема, як постійні члени Ради Безпеки ООН з правом вето, Китай і Росія виступили проти ухвалення резолюції, розробленої США 26 травня після випробування Північною Кореєю міжконтинентальної балістичної ракети.

Кен Гауз, директор спеціальних проектів відділу стратегії, політики, планів і програм аналітичного центру CNA та експерт з Північної Кореї, сказав, що Північна Корея запускає ракети частково для того, щоб натиснути на Вашингтон і Сеул задля поступок та скасування санкцій.

Еванс Ревір, колишній посадовець Держдепартаменту з досвідом переговорів з Північною Кореєю сказав Голосу Америки, що будь-які можливі варіанти переговорів, які Пхеньян може висловити, відображатимуть його рішучість зберегти визнання як ядерної держави.

«Північна Корея оголосила, що діалог про денуклеаризацію мертвий, - сказав він. - Але КНДР продовжує домагатися міжнародного визнання свого ядерного статусу, тому я вважаю, що ми можемо побачити натяки на готовність Пхеньяна обговорити «контроль над озброєннями» зі Сполученими Штатами в наступному році».

Тим часом за повідомленнями, на тлі зниження запасів артилерії у Росії КНДР може постачати Кремлю зброю для війни в Україні. Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд раніше заявляла, що це «огидно», що Росія купує зброю в Північної Кореї та Ірану, які перебувають під міжнародними санкціями.

Росія відкидає звинувачення у купівлі іранської та північнокорейської зброї.

В статті використано матеріал Reuters.