Конгресмени США привітали український народ із новим роком. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе, - про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк, реагуючи на новорічні обстріли Росії українських міст. Як притягнути до відповідальності винних у скоєнні воєнних злочинів в Україні: що кажуть експерти та законодавці в США. Запорукою успішної реконструкції України стане початок цього процесу вже зараз, - професорка Університету Джорджа Мейсона Каріна Коростеліна. У 2022 році світ побачив хоробрість України, а у 2023 побачить її перемогу: американські конгресмени привітали український народ із новим роком. Українська федерація Америки вже понад 30 років допомагає Україні: історія організації.