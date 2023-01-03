У 2023 році Україна переможе, - Бріджит Брінк. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. У 2022 році світ побачив хоробрість України, а у 2023 побачить її перемогу - такими словами американські конгресмени привітали український народ із новим роком. Америка абсолютно впевнена, що у 2023 році Україна переможе. Про це заявила посолка США в Києві Бріджит Брінк, реагуючи на новорічні обстріли Росії українських міст. “Росія холодно і боягузливо напала на Україну в перші години нового року. Путін, схожe, досі не розуміє, що українці зроблені із заліза”, - написала вона.