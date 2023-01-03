Конгрес США обирає нового спікера Палати представників. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. 3 січня розпочинає свою роботу нове 118-те скликання Конгресу США. Головна подія першого дня - це призначення нового спікера Палати представників. В американській клініці протезують українських військових з найскладнішими пораненнями. Як у світі сприймають Володимира Зеленського: огляд західної преси. Ветеран зі США ночує у наметі на морозі, щоб зібрати допомогу для українців.