Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:59 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. 3 січня розпочав роботу новий склад Конгресу США. Контроль над Сенатом вдалось зберегти демократам, а от більшість у Палаті представників здобула Республіканська партія. Засідання обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників – розпочалося з голосування в Палаті за свого наступного спікера.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG