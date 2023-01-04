Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. 3 січня розпочав роботу новий склад Конгресу США. Контроль над Сенатом вдалось зберегти демократам, а от більшість у Палаті представників здобула Республіканська партія. Засідання обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників – розпочалося з голосування в Палаті за свого наступного спікера.