Брифінг Голосу Америки. Чому Палата представників не може обрати спікера?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Вперше за сто років Палата представників не змогла з першого разу обрати свого спікера. Пояснюємо, в чому річ. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.