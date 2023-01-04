Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Чому Палата представників не може обрати спікера?

Брифінг Голосу Америки. Чому Палата представників не може обрати спікера?
Embed
Брифінг Голосу Америки. Чому Палата представників не може обрати спікера?

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
Direct link

Брифінг Голосу Америки - наживо. Вперше за сто років Палата представників не змогла з першого разу обрати свого спікера. Пояснюємо, в чому річ. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG