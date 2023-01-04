Спікера Палати представників не можуть обрати вже 2-ий день. ЧАС-ТАЙМ
В ефірі Час-Тайм. В Конгресі США уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників – пряме включення з Капітолія. Новини з Білого дому: реакція на події в Конгресі, очікування щодо підтримки США України в 2023 році. Білоруси, які захищають Україну: репортаж з тренувань бійців білоруського добровольчого полку Кастуся Калиновського перед відправленням на передову. Волонтери зі США організували акцію підтримки родин загиблих українських захисників. ІТ-академія “Хеброн” допомагає українським сиротам здобути необхідну освіту та навички.
Випуски
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січень 03, 2023
Конгрес США обирає нового спікера Палати представників. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 29, 2022
Конгрес США та допомога Україні – підсумки року. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 28, 2022
Підсумки військової допомоги Україні від США та партнерів. ЧАС-ТАЙМ
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грудень 27, 2022
Як у США протезують українських військових. ЧАС-ТАЙМ