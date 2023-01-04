Спікера Палати представників не можуть обрати вже 2-ий день. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. В Конгресі США уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників – пряме включення з Капітолія. Новини з Білого дому: реакція на події в Конгресі, очікування щодо підтримки США України в 2023 році. Білоруси, які захищають Україну: репортаж з тренувань бійців білоруського добровольчого полку Кастуся Калиновського перед відправленням на передову. Волонтери зі США організували акцію підтримки родин загиблих українських захисників. ІТ-академія “Хеброн” допомагає українським сиротам здобути необхідну освіту та навички.