Чому не можуть обрати спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Випуски
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січень 04, 2023
Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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січень 03, 2023
У 2023 році Україна переможе, - Бріджит Брінк. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 31, 2022
Американці бажають українцям миру у новому році. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 30, 2022
Західні лідери засудили ракетний обстріл України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 29, 2022
США лишаються лідером військової підтримки України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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грудень 28, 2022
США оговтуються від «снігового шторму століття». СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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