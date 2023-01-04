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Студія Вашингтон

Чому не можуть обрати спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

  • Голос Америки
Чому не можуть обрати спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Чому не можуть обрати спікера Палати представників? СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. В Конгресі Сполучених Штатів уже другий день не можуть обрати спікера Палати представників. Це третя за важливістю посада в США - після президента та віце-президента.

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