Брифінг Голосу Америки. Західні танки для України: коли очікувати?

Брифінг Голосу Америки - наживо. Чи слід очікувати Україні більше західних танків та бронетехніки найближчим часом? Говоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.