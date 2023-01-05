Бредлі, Мардер, Патріот – Україні. Розмова Байдена і Шольца. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. США планують надати Україні бойові бронемашини Bradley, а Німеччина бойові машини піхоти Marder та систему протиракетного захисту Patriot. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Обрання спікера Палати представників: подробиці третього дня суперечок та протистояння. Волонтери на Львівщині намагаються зберегти унікальну дерев’яну церкву, якій понад 325 років. Благодійна організація Help Heroes of Ukraine із Чикаго напряму співпрацює з українським Генштабом - волонтери вже відправили в Україну сотні тон військової та гуманітарної допомоги.