Нова техніка для Україні від США та Німеччини – деталі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. США планують надати Україні бойові бронемашини Бредлі, а Німеччина бойові машини піхоти Мардер та систему протиракетного захисту Патріот. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Напередодні президент Франції у телефонній розмові повідомив президенту України, що Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 та бронетранспортери Бастіон.
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