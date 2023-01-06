Нова техніка для Україні від США та Німеччини – деталі. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. США планують надати Україні бойові бронемашини Бредлі, а Німеччина бойові машини піхоти Мардер та систему протиракетного захисту Патріот. Про це телефоном у середу говорили президент США Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Напередодні президент Франції у телефонній розмові повідомив президенту України, що Париж надішле Києву легкі бойові броньовані машини AMX-10 та бронетранспортери Бастіон.