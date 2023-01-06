Брифінг Голосу Америки. Як нова військова допомога вплине на хід війни?

Брифінг Голосу Америки – наживо. Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги – для захисту і повернення територій. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.