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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Як нова військова допомога вплине на хід війни?

Брифінг Голосу Америки. Як нова військова допомога вплине на хід війни?
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Брифінг Голосу Америки. Як нова військова допомога вплине на хід війни?

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Брифінг Голосу Америки – наживо. Сполучені Штати готуються надати Україні новий пакет військової допомоги – для захисту і повернення територій. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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