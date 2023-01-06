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Час-Time

Новий пакет військової допомоги на понад $3 млрд надають США. ЧАС-ТАЙМ

Новий пакет військової допомоги на понад $3 млрд надають США. ЧАС-ТАЙМ
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Новий пакет військової допомоги на понад $3 млрд надають США. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. США нададуть Україні новий пакет допомоги на понад 3 мільярди доларів, оголосив Білий дім. Серед іншого до пакета увійдуть БМП Bradley. Київ відвідали голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ, Джек Рід та незалежний сенатор Ангус Кінг. Сполучені Штати відзначають другу річницю штурму Капітолія. Тим часом Конгрес досі паралізований через відсутність спікера Палати Представників. Що чекає на російську православну церкву в Україні – професор Хосе Казанова. Різні професії, але спільна мета: як ТРО захищає рідну Одеську область.

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