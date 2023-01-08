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Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб дискредитувати Україну - ISW
Росія продовжує використовувати релігію як зброю, щоб посилити свою інформаційну кампанію та дискредитувати Україну, пишуть експерти американського Інституту дослідження війни (ISW). Дослідники зауважують, що російські військові блогери відреагували на оприлюднені 7 січня кадри, на яких українські військовослужбовці у формі відвідують православну різдвяну службу в Києво-Печерській Лаврі, і назвали це розправою та відкритою війною проти Української православної церкви (Московського патріархату). Декілька російських блогерів назвали кадри доказом того, що Лавра була «захоплена» «єретиками та розкольниками».
Російська реакція на рішення українського уряду передати контроль над Лаврою ПЦУ свідчить про те, що Москва продовжує озброювати релігію, щоб представити Україну як зло та позиціонувати Росію як захисника православних цінностей, як раніше повідомляв ISW.
Дослідники Інституту зазначають, що українська влада не перешкоджала можливості вірян святкувати православне Різдво в Україні. «Російські блогери неправдиво представили законну передачу Києво-Печерської Лаври від УПЦ МП, яка, на думку українського уряду, має явні зв’язки з Кремлем і надає матеріальну та духовну підтримку російській війні в Україні, як напад на можливість дотримання православної традиції святкування Різдва. Православні богослужіння тривали по всій Україні, в тому числі в Києво-Печерській Лаврі, протягом дня 7 січня. Позиція українського уряду про те, що елементи УПЦ МП, від яких Київ усунув контроль над Лаврою, підтримується тим, що президент Росії Володимир Путін продовжує спілкуватися з РПЦ. У своїй промові на православне Різдво Путін подякував РПЦ за постійну підтримку російських військ в Україні», - пишуть автори звіту ISW.
Експерти окремо зазначають, що Україна не пригнічує релігійні свободи православних християн, всупереч російській інформаційній операції, а натомість вживає заходів, які вважає за потрібне, щоб дистанціювати українську культурну спадщину від релігійних елементів, які, на її думку, пов’язані з Кремлем та його веденням війни.
Предстоятель ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній на свято Різдва Христового за юліанським календарем, 7 січня, провів богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Це стало можливим після повернення державою повернула у свою власність двох храмів Києво-Печерської лаври – Свято-Успенського собору і Трапезної церкви. Наразі невідомо, чи будуть ці храми передані в тривалу оренду ПЦУ.
Як раніше повідомляв Голос Америки, слідчі Служби безпеки України, які перевіряють храми Української православної церкви (Московського патріархату), УПЦ (МП), під час обшуків виявляють прокремлівську літературу, на звільнених територіях виявляють колишні склади окупаційної влади, російську символіку.
У травні УПЦ (МП) на знак незгоди з позицією патріарха Кирила, проголосила самостійність та незалежність від Московського патріархату. При цьому літургійне спілкування між УПЦ (МП) та РПЦ зберіглося. Оглядачі кажуть, що від'єднання було суто формальним.
Протягом 4-27 грудня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, яке показало, що 78% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП), а 54% — що цю церкву мають повністю заборонити в Україні. Комітет гуманітарної політики Верховної ради підтримав законопроект, який може заборонити діяльність УПЦ (МП) в Україні. Тепер за нього має проголосувати парламент.
В матеріалі використані джерела ISW
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- Голос Америки
Росія готується до контрнаступу України у двох областях - розвідка Міноборони Британії
Росія може готуватись до наступальних дій України у двох секторах: на півночі Луганської області та на Запоріжжі, вважає воєнна розвідка Міноборони Великої Британії.
"Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас", - йдеться у повідомленні відомства.
Британські розвідники припускають, що "вирішити, якій із цих загроз віддати пріоритет протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для росіян, які планують операції".
У суботу попри так зване "різдвяне перемир'я", нібито оголошене президентом Володимиром Путіним, Росія продовжила атакувати значну територію України, зокрема, десятки місць на лінії фронту, повідомили в Генштабі ЗСУ. Росія заявила, що лише відкривала вогонь у відповідь.
Євген Пригожин, засновник ЧВК "Вагнер", заявив у Telegram, що хоче захопити Бахмут, оскільки міська система соляних копалень є "мережею підземних міст", якою можуть пересуватись війська та танки.
Оглядачі вважають, що Пригожин, ймовірно, вважає, що якщо їм вдасться захопити Бахмут, то його політичний вплив у Москві посилиться. Враховуючи значні втрати росіян протягом п'яти місяців спроб захопити Бахмут, будь-яка перемога Росії там, якщо вона відбудеться, буде рівносильною поразці, кажуть воєнні аналітики.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч військовиків, понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими. Він додав, що Збройні Сили України, "ймовірно", зазнали втрат такого ж рівня. Міллі сказав, що станом на листопад війна перетворила від 15 до 30 мільйонів українців на біженців, а 40 тисяч українських мирних жителів могли загинути.
Російська церква має визнати свою співучасть у розв'язанні геноцидної війни проти українців – Хосе Казанова. Інтерв'ю
Слідчі Служби безпеки України, які перевіряють храми Української православної церкви (Московського патріархату), УПЦ (МП), повідомляють, що під час обшуків виявляють прокремлівську літературу, на звільнених територіях виявляють колишні склади окупаційної влади, російську символіку.
Російська православна церква під прооводом патріарха Кирила фактично підтримала російське вторгнення в Україну. Вітаючи з Різдвом, президент Росії Володимир Путін сказав, зокрема, що російські церковні організації підтримують учасників спеціальної воєнної операцій в Україні, як у Росії нахивають війну проти України.
У травні УПЦ (МП) на знак незгоди з позицією патріарха Кирила, проголосила самостійність та незалежність від Московського патріархату. При цьому літургійне спілкування між УПЦ (МП) та РПЦ збереглося. Оглядачі кажуть, що від'єднання було суто формальним.
Протягом 4-27 грудня 2022 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування, яке показало, що 78% українців вважають, що держава має втрутитися в діяльність УПЦ (МП), а 54% — що цю церкву мають повністю заборонити в Україні. Комітет гуманітарної політики Верховної ради підтримав законопроект, який може заборонити діяльність УПЦ (МП) в Україні. Тепер за нього має проголосувати парламент.
Про те, яке майбутнє в УПЦ (МП), чи варто забороняти церкву та чому “рускій мір” — це нехристиянська теологія, розповів «Голосу Америки» соціолог релігії, почесний професор Джорджтаунського університету Хосе Казанова. Американський науковець іспанського походження не один рік присвятив дослідженню взаємин української та російської церков, вивчив українську мову та видав в Україні дві книжки про релігію в сучасному світі.
Інтерв'ю було відредаговано для плинності та ясності.
Держава не повинна забороняти церкву
Марія Ульяновська, Голос Америки: Пане Казанова, на вашу думку, чи є Українська православна церква (Московського патріархату) загрозою для безпеки держави і чи повинна Україна щось із нею робити?
Х.К.: Якщо є елементи цієї церкви, які виступають за Росію, чи співпрацюють з російською армією, то це кримінальна діяльність і Україна повинна переслідувати їх за законним процесом, це цілком легітимно. Водночас, керівництво церкви — Онуфрій та єпископи мають публічно засуджувати такі проросійські прояви.
Я би наполегливо радив не обирати шлях просто закриття цієї церкви — саме так православна церква Росії і Сталін вчинили з греко-католиками та автокефальною православною церквою після Другої світової війни. Водночас, ті церкви, які хочуть діяти на території України мусять прийняти всі закони і правила співжиття для безпеки України в контексті війни і мусять дуже чітко показати себе, патріотами України, а не Росії.
М.У: Ви досліджували Російську православну церкву. Наскільки держава і церква в Росії розділені? Яке майбутнє у цієї церкви — чи зможе вона повернутися від виправдання війни та геноциду до православ’я?
Московський патріарх використовує політичну теологію “рускій мір”, щоб не лише не протистояти цій війні, а й зробити її священною.
Х.К.: Очевидно, що Московський Патріарх використовує політичну теологію “рускій мір”, щоб не лише не протистояти цій війні, а й зробити її священною. Нещодавно Патріарх Кирил заявив, що Росія має допомогти світові, який “все більше поринає у духовно-моральну кризу”, знайти порятунок.
Для того, щоб всіх врятувати, вони влаштували геноцид і злочинну війну. Хто взагалі має право говорити, що весь світ поринає в кризу аморальности? РПЦ каже, що геноцид проти українського народу — це сакральний процес, що вони “повинні” його робити, щоб так само, як колись, врятувати планету від жахливої чуми фашизму.
Проблема російської церкви у тому, що вона ніколи не переглядала свою історію колаборації з радянським режимом і бачить себе як жертву, а не як колаборанта. Вони ні разу не перепросили за те, що для того, щоб залишилась монопольна Московська церква в Україні. Вони допомагали ліквідувати всіх єпископів, відправити багатьох священиків до ГУЛАГу. Зараз українці самі кажуть: “Ми тепер вільні, хочемо мати свою церкву, віддавайте нам храми назад”. А російська церква подає це як переслідування в Україні.
Якщо вони не бачать, що ця страшна колаборація є геноцидом, то очевидно, що цій церкві буде дуже важко себе реформувати.
Після повалення нацизму, німецькі церкви мусили перепросити і пройти свій процес рефлексії. Проблема у тому, що російська церква перейшла з колаборації зі сталінізмом, потім із радянським союзом та комунізмом до колаборації з Путіним. Вони вживають ті самі аргументи, що й під час Другої світової війни: “Сталін — це добре, бо він боронить націю від фашизму, тому ми можемо з ним співпрацювати”. А тепер все те саме: “Путін — це добре, бо він боронить “рускій мір” від українців-фашистів, які не хочуть бути його частиною і тому це добре, що ми їх ліквідуємо.
Якщо вони не бачать, що ця страшна колаборація є геноцидом, то очевидно, що цій церкві буде дуже важко себе реформувати. Щоб виправдати цей геноцид, вони звертаються до політичної теології. Проблема у їхньому месіанстві — вони бачать себе як добро проти зла. Цілий світ — є зло, а ми — ті, хто боронить добро, вчиняючи страшний геноцид. Їм доведеться відрефлексувати не лише все те, що вони зробили, а й переосмислити, що їхня теологія — не християнська.
- Голос Америки
Пентагон: навчання українців із користуванням машинами Bradley почнеться цього місяця
Наприкінці січня Пентагон проведе навчання для українських військових, щоб підготувати їх до використання нової американської техніки, зокрема, до роботи з броньованими машинами піхоти Bradley. Навчання для півтисячі українських військовослужбовців триватиме протягом місяця, повідомила високопосадовиця Міністерства оборони США.
Під час брифінгу 6 січня заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер заявила, що США планують «запуск нової загальновійськової підготовки, який відбудеться пізніше цього місяця».
«Ми зможемо допомогти українцям скористатися цією можливістю, – сказала Купер.
За її словами, розгортання програми підготовки до використання нової техніки займе кілька місяців.
«Ця нова навчальна програма, яку ми розпочинаємо, це приблизно один батальйон за один раз. Отже, приблизно 500 солдатів протягом приблизно місяця, і ми додаємо навчання Bradley», – уточнила Купер.
Як повідомляв "Голос Америки", у п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів, до якого увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується послати в Україну танки Abrams, вона відповіла, що США «абсолютно згодні, що Україні потрібні танки». Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10 відповідно.
Щодо Abrams, як повідомляв «Голос Америки», в Пентагоні вважають, що ці машини є «досить складні в обслуговуванні», і що наразі потребам України більше відповідає інша техніка.
Численні військові експерти закликають адміністрацію Джо Байдена наіслати Україні наступальну зброю, щоб вона змогла швидше звільнити свою територію від російської окупації.
Зокрема, американський генерал у відставці, колишній командувач сил США у Європі Бен Годжес вважає, що потрібне довгострокове планування щодо майбутніх поставок, і навіть, якщо політичне рішення про американські танки Abrams ще не було ухвалено, потрібно почати готувати українських військових до роботи з ними вже зараз, щоб не гаяти час на підготовку пізніше.
- Голос Америки
ISW: Кремль не має справжніх "червоних ліній" щодо західної зброї в Україні. Залякування - лише пропагандистський прийом
Західні військові експерти кажуть, що Кремль лише лякає Захід екскалацією, намагаючись зупинити постачання всієї зброї в Україну, а не якихось конкретних типів. Аналітики стверджують, що Росія не має справжніх «червоних ліній» щодо конкретної зброї, яку західні союзники посилають в Україну, вона лише використовує поставки збої як привід для інформаційних кампаній.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у Вашингтоні пишуть, що майже повне мовчання офіційної Росії та російських військових блогерів у відповідь на новий західний пакет допомоги, що включає наступальну зброю, свідчить про те, що так звані «червоні лінії» Кремля є більше пропагандистською операцією, ніж справжнім занепокоєнням з приводу ефекту конкретних видів зброї на полі бою.
«Російські офіційні особи та військові блогери здебільшого не відреагували на оголошення США про нову військову допомогу Україні на суму понад 3,75 мільярда доларів США, що є помітною зміною реакції Кремля на нещодавнє надання Україні оборонних ракет Patriot», – мовиться у твіті організації.
Бойові машини піхоти Bradley, артилерійські системи, бронетранспортери, ракети «земля-повітря» та боєприпаси, які Київ може викорстати для контрнаступу на своїй території, не турбують Москву так сильно, як наприклад, системи Patriot, які як кажуть фахівці ISW, мають суто оборонне призначення.
Американські експерти вважають, що Кремль турбують його інформаційні операції та вплив, який військова допомога Заходу може мати на конкретні російські військові операції в Україні, а зовсім не те, що Київ може використати західні системи зброї для «можливих наступальних дій України проти самої Російської Федерації».
Це тому, що «російські офіційні особи та мілблогери діють вибірково», і обирають ті теми, які потрібні, щоб «зобразити військову допомогу Заходу як ескалацію», наголошують аналітики у своєму свіжому звіті.
Тому розмови про «червоні лінії» щодо видів зброї, які Україна може використати на території Росії, і які призведуть до ескалації конфлікту, експерти вважають не більше, ніж пропагандистським прийомом проти західних партнерів, щоб вони припинили підтримку України.
«Кремль вибірково реагує на західні військові поставки та допомогу Україні, щоб підтримати інформаційні операції, спрямовані на те, щоб представити Україну як таку, що не має суверенітету, і послабити готовність Заходу надавати подальшу військову допомогу, розпалюючи побоювання російської ескалації», – вважають експерти ISW.
Військові аналітики радять враховувати ці спостереження під час обговорення Заходом питання про надання Україні західних танків, далекобійних систем та інших можливостей.
Реагуючи на поставки збої в Україну в минулому, російські офіційні особи поперерджали, що вони можуть призвести до «неконтрольованої ескалації».
Побоюваннями «ескалації» європейські партнери США пояснювали своє небажання постачати в Україну, зокрема, танки західного виробництва.
У Білому домі також визнавали, що «чітко заявили Україні про свою стурбованість щодо будь-якої ескалації війни з Росією» після імовірних ударів українських безпілотників по двох авіабазах у глибині Росії.
Разом з тим, як повідомляв «Голос Америки», на початку грудня речник Білого дому з національної безпеки зазначив, що США «поважають український суверенітет, включаючи рішення про те, як Київ використовує зброю, надану Вашингтоном».
«Ми були послідовними у своїх занепокоєннях щодо ескалації. Ми не заохочували їх до цього», — сказав Джон Кірбі на брифінгу в Білому домі.
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