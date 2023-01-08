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- Голос Америки
Британські політики закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні
Британські політики з різних партій закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні, повідомляє CNN.
У заяві, опублікованій на веб-сайті колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна в п’ятницю, пропонується «створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії», щоб доповнити розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (ICC) щодо злочинів війни Росії в Україні.
Пропозицію підтримали британські політики, зокрема лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та член парламенту Іейн Дункан Сміт, повідомляє британська газета The Observer, яка повідомила, що їм була передана копія заяви.
Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут і, ймовірно, «застосує своє вето в Раді Безпеки проти передачі», МКС залишився не в змозі «розслідувати злочини агресії проти України», йдеться в заяві.
Під час інтерв’ю на каналі CNN у четвер Браун сказав, що, маючи справу з президентом Росії Володимиром Путіним, коли той був на посаді, він вважає, що «єдине, що Путін розуміє, — це сила».
«Одна з наших сильних сторін — сказати, що це міжнародний злочин. І особливо злочин агресії», – додав Браун.
Політики Великої Британії заявили, що трибунал може мати форму, схожу на Нюрнберзький процес, що проходив між 1945 і 1946 роками.
«Спеціальний трибунал має бути створений на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії в Україні, якій допомагає Білорусь, та того, чи є вони злочином агресії», – йдеться в п’ятничній заяві британських політиків.
Автори заяви додають, що «окрім розслідування та висунення звинувачень президенту Путіну, трибунал може також притягнути до відповідальності членів Ради національної безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також політичних і військових лідерів цієї явно незаконної війни».
30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити «спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії».
Фон дер Ляєн висловила готовність ЄС «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду».
В матеріалі використані джерела SNN
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Чим українські стартапи дивують учасників CES 2023 у Лас-Вегасі
У неділю у Лас-Вегасі завершується найбільша виставка споживчих технологій у світі Consumer Electronics Show (CES). Після двох років пандемії подія знову змогла зібрати близько 100 тисяч відвідувачів, що все ще на 40% менше, ніж у 2020.
Провідною темою цієї виставки є технології, які допомагають вирішувати найбільші виклики світу, зокрема, в галузі продовольчої, політичної та екологічної безпеки, прав людини, а також мобільність. Окремо значну увагу було приділено розробкам метавсесвіту — спільній цифровій реальності. Загалом із 3200 компаній-учасниць події майже половина приїхали з-за меж США, серед них - й українські розробки.
Цього року участі в українському павільйоні було відібрано 12 українських стартапів. Як повідомляє Українська асоціація венчурного та приватного капіталу UVCA, ними стали:
- Releaf PAPER & BAGS – виготовляє паперову упаковку з опалого листя.
- Rekava – виробляє біорозкладані продукти - чашки, горщики, свічки - із використаної кавової гущі.
- Melt Water Club – пропонує технічне рішення для отримання питної води преміум-класу завдяки інноваційній технології Freezing Process.
- OptySun filters – представляє технологію очищення та знезараження води в будь-яких умовах.
- i3 Engineering – надає комплексне рішення для "розумного будинку" та автоматизації бізнесу, яке складається з контролерів, програмного забезпечення та мобільного додатку.
- Nanit Robot – пропонує освітнє рішення у галузі робототехніки з інженерним ухилом і творчим навчальним процесом для дітей і дорослих.
- Corner – дозволяє організувати ремонт із попередньо спроектованою кухнею повністю онлайн.
- Knopka – надає медзакладам передову систему виклику медсестри для автоматизації догляду за пацієнтами на лікарняних ліжках.
- WheelKeep – пропонує невидиму систему безпеки для захисту велосипедів від крадіжок.
- Solar Plex – дозволяє модернізувати встановлені звичайні сонячні панелі (PV) на гібридні (PVT).
- Еfarm.pro – пропонує навігаційний польовий помічник для сільськогосподарських робіт, який дозволяє економити ресурси.
- G-Mak – виробляє інноваційний охоронний пристрій, оснащений технологічними рішеннями, які можуть фізично зупинити або дезорієнтувати зловмисника.
Через війну Росії в Україні на виставку не змогли прибути представники двох із них. Попри це, як пише Ukrainian Startup Fund, засновник Melt Water Club Андрій Осадчий розпочав пітчинг в режимі онлайн, відповідаючи на питання відвідувачів стенду з екрану ноутбуку.
Як пише Ukrainian Startup Fund, організація української делегації на CES 2023 стала можливою завдяки спільним зусиллям Українського фонду стартапів (USF), Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», Western NIS Enterprise Fund, UVCA, GIST Net та Міністерство цифрової трансформації України.
- Голос Америки
У Лондоні відбудеться міжнародна зустріч щодо розслідування військових злочинів в Україні
Міністри юстиції з усього світу зберуться в Лондоні в березні, щоб підтримати Міжнародний кримінальний суд (МКС) у розслідуванні ймовірних військових злочинів в Україні. Про це повідомляє Міністерство юстиції Великобританії.
Зустріч у Lancaster House проведуть віце-прем’єр-міністр Домінік Рааб і міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшілгез-Зегеріус.
У британськолму мінюсті повідомляють, що ця зустріч буде спрямована «на збільшення глобальної фінансової та практичної підтримки, що надається МКС, і координацію зусиль для забезпечення того, щоб він мав усе необхідне для проведення розслідувань і судового переслідування винних». Делегати заслухають прокурора МКС Каріма Хана.
«Російські сили повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми будемо підтримувати Україну, доки справедливість не буде задоволена», - заявив віце-прем’єр-міністр, лорд-канцлер і державний секретар з питань юстиції Домінік Рааб.
«Майже через рік після незаконного вторгнення міжнародне співтовариство має надати найсильнішу підтримку МКС, щоб військові злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є», - додав він.
Під час зустрічі делегати мають визначити, як надавати подальшу допомогу Суду. Йдеться про практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні доказами звірств. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам дати свідчення, не завдаючи їм подальших страждань.
«Повідомлення та зображення незаконного та неспровокованого збройного нападу Росії на Україну жахливі. Для нас абсолютно ясно: ці злочини не можуть залишитися безкарними», - заявив міністр юстиції та безпеки Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус.
Він додав, що учасники зустрічі продовжуватиме муть координувати свої дії, щоб забезпечити надання підтримки ICC та українській владі.
Минулого року Велика Британія запропонувала індивідуальний пакет підтримки МКС, який включав додаткове фінансування в розмірі 1 мільйона фунтів стерлінгів і спеціальну допомогу поліції.
Як зазначає мінюст Великобританії, уряд також продовжує підтримувати внутрішні розслідування в Україні. Разом зі США та ЄС Велика Британія створила Консультативну групу з питань жорстоких злочинів для підтримки розслідувань і профінансувала навчальну програму для українських суддів. У ній вже беруть участь 30 суддів, і подібна навчальна програма для прокурорів в Україні під керівництвом Королівської прокуратури має розпочатися пізніше цього року.
Як повідомляв Голос Америки, днями в інтерв'ю агенції AP Карім Хан заявив, що «Україна є місцем злочину».
«Ці злочини не є діями окремих підрозділів; скоріше, вони є частиною глибоко тривожної моделі зловживань, яка відповідає тому, що ми бачили під час попередніх військових дій Росії — у Чечні, Сирії та Грузії», — сказала Бет Ван Шаак, посолка США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя, виступаючи раніше в МКС.
В матеріалі використані джерела Міністерства юстиції Великобританії
- Голос Америки
Російські війська далекі від оточення Бахмута – ISW
Дослідники американського Інституту дослідження війни (ISW) у своєму недільному зведенні повідомляють, що російські війська все ще далекі від оперативного оточення Бахмута.
«Нещодавні досягнення росіян у Соледарі не передвіщають неминуче оточення Бахмута, всупереч твердженням російських джерел. Навіть за найширшої інтерпретації оповідань російських військових блогерів, які стверджують, що російські війська ведуть бої на околицях Раздолівки (приблизно 6 км на північний захід від Соледару), російські війська все ще далекі від того, щоб опинитися на відстані оперативного оточення Бахмута», - йдеться у зведенні дослідників.
Як зазначають експерти ISW, для того, щоб ефективно перерізати українські наземні лінії зв’язку (GLOC) у Бахмут, російські війська мали б встановити контроль над трасою T0513 Сіверськ-Бахмут (наразі 7 км на захід від найвіддаленішої точки підтвердженого наступу Росії в районі Соледару) і досягти траси E40 Слов'янськ-Бахмут (13 км від найвіддаленішої точки підтвердженого російського наступу в районі Соледару).
«З огляду на те, що нещодавні темпи наростання в цьому районі становили щонайбільше кілька сотень метрів на день, дуже малоймовірно, що російським силам вдасться здійснити механізований поштовх до ліній звязку GLOC і просунутись до оточення Бахмута», - зауважують дослідники ISW і додають, що українські сили в Бахмуті все ще матимуть доступ до GLOC, навіть якщо росіяни переріжуть трасу E40.
Напередодні російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.
У зведенні ISW також повідомляється, що російські війська продовжують виснажувати свій ракетний арсенал і запаси безпілотників іранського виробництва, але, швидше за все, найближчим часом продовжуватимуть загрожувати українській інфраструктурі.
- Голос Америки
Росія готується до контрнаступу України у двох областях - розвідка Міноборони Британії
Росія може готуватись до наступальних дій України у двох секторах: на півночі Луганської області та на Запоріжжі, вважає воєнна розвідка Міноборони Великої Британії.
"Великий український прорив у Запоріжжі серйозно поставив би під сумнів життєздатність російського «наземного мосту», що з’єднує Ростовську область Росії та Крим; успіх України в Луганську ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас", - йдеться у повідомленні відомства.
Британські розвідники припускають, що "вирішити, якій із цих загроз віддати пріоритет протидії, ймовірно, є однією з головних дилем для росіян, які планують операції".
У суботу попри так зване "різдвяне перемир'я", нібито оголошене президентом Володимиром Путіним, Росія продовжила атакувати значну територію України, зокрема, десятки місць на лінії фронту, повідомили в Генштабі ЗСУ. Росія заявила, що лише відкривала вогонь у відповідь.
Євген Пригожин, засновник ЧВК "Вагнер", заявив у Telegram, що хоче захопити Бахмут, оскільки міська система соляних копалень є "мережею підземних міст", якою можуть пересуватись війська та танки.
Оглядачі вважають, що Пригожин, ймовірно, вважає, що якщо їм вдасться захопити Бахмут, то його політичний вплив у Москві посилиться. Враховуючи значні втрати росіян протягом п'яти місяців спроб захопити Бахмут, будь-яка перемога Росії там, якщо вона відбудеться, буде рівносильною поразці, кажуть воєнні аналітики.
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч військовиків, понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими. Він додав, що Збройні Сили України, "ймовірно", зазнали втрат такого ж рівня. Міллі сказав, що станом на листопад війна перетворила від 15 до 30 мільйонів українців на біженців, а 40 тисяч українських мирних жителів могли загинути.
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