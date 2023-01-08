Британські політики закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні

Британські політики з різних партій закликали створити спеціальний трибунал для розслідування «злочину агресії» Росії в Україні, повідомляє CNN.

У заяві, опублікованій на веб-сайті колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Гордона Брауна в п’ятницю, пропонується «створити спеціальний трибунал з обмеженим фокусом на злочині агресії», щоб доповнити розслідування, яке проводить Міжнародний кримінальний суд (ICC) щодо злочинів війни Росії в Україні.

Пропозицію підтримали британські політики, зокрема лідер опозиції Кейр Стармер і колишній лідер Консервативної партії та член парламенту Іейн Дункан Сміт, повідомляє британська газета The Observer, яка повідомила, що їм була передана копія заяви.

Оскільки Росія не ратифікувала Римський статут і, ймовірно, «застосує своє вето в Раді Безпеки проти передачі», МКС залишився не в змозі «розслідувати злочини агресії проти України», йдеться в заяві.

Під час інтерв’ю на каналі CNN у четвер Браун сказав, що, маючи справу з президентом Росії Володимиром Путіним, коли той був на посаді, він вважає, що «єдине, що Путін розуміє, — це сила».

«Одна з наших сильних сторін — сказати, що це міжнародний злочин. І особливо злочин агресії», – додав Браун.

Політики Великої Британії заявили, що трибунал може мати форму, схожу на Нюрнберзький процес, що проходив між 1945 і 1946 роками.

«Спеціальний трибунал має бути створений на тих самих принципах, якими керувалися союзники в 1941 році, для розслідування актів агресії Росії в Україні, якій допомагає Білорусь, та того, чи є вони злочином агресії», – йдеться в п’ятничній заяві британських політиків.

Автори заяви додають, що «окрім розслідування та висунення звинувачень президенту Путіну, трибунал може також притягнути до відповідальності членів Ради національної безпеки Росії та, можливо, Білорусі, а також політичних і військових лідерів цієї явно незаконної війни».

30 листопада голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула пропозицію ЄС створити «спеціалізований суд за підтримки ООН для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії».

Фон дер Ляєн висловила готовність ЄС «розпочати співпрацю з міжнародним співтовариством, щоб отримати якнайширшу міжнародну підтримку для цього спеціалізованого суду».

В матеріалі використані джерела SNN