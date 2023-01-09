В Бразилії був «напад на демократію», кажуть міжнародні лідери про заворушення

Керівники багатьох країн та чільні представники засудили заворушення, які відбулися минулими вихідними в Бразилії, і називали «нападом на демократію» дії прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, що переросли у спроби штурмувати державні установи в бразильській столиці.

Я засуджую напад на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії.

З Бразилії повідомляють, що поліція та військові підрозділи відновили контроль у місті, заарештувавши 300 осіб з поміж тисяч людей, які у неділю зібралися на протест проти новообраного президента Інасіо Лули да Сільви, офіційно інавгурованого на посаді тиждень тому.

Жаїр Болсонару, який змагався за другий термін на посаді, так і не визнав своєї поразки на виборах і демонстративно вилетів на Флориду у США, щоб не брати участі у церемонії передачі влади.

Міжнародні ЗМІ, повідомляючи про заворушення в Бразилії, порівнюють їх з подіями 6 січня 2021 року у США, коли юрби прихильників колишнього президент Дональда Трампа, який також не визнав своєї поразки на виборах, штурмували будівлю Конгресу у Вашингтоні.

Багато державних лідерів та посадовців включно з президентом США Джо Байденом скористалися межею Twitter, щоб якнайшвидше оприлюднити свої коментарі.

«Я засуджую напад на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії. Демократичні установи Бразилії мають нашу повну підтримку, а волю бразильського народу не можна підривати», - написав американський президент, додавши, що він сподівається на подальшу співпрацю з новообраним президентом Бразилії, Лулою.

Співзвучно до слів Байдена пролунали також офіційні заяви інших керівників, включно з представниками країн сусідів Бразилії.

Президент Чилі Ґабріель Борич назвав штурмування бразильських урядових будівель «боягузливим і огидним нападом на демократію».

Аргентинський президент Альберто Фернандес написав, що його країна беззастережно підтримує президента Лулу і назвав «спробою перевороту» дії прихильників колишнього президента Болсонару.

З осудом заворушень у Бразилії виступили також багато посадовців у Європі.

Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив «повний осуд нападів на демократичні установи Бразилії» і заявив про «повну підтримку президента Да Сільви - демократично обраного мільйонами бразильців на справедливих і вільних виборах».

Про підтримку президента Лули заявили також президент Франції Еммануель Макрон, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та інші.

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