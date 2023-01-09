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Британія розглядає можливість надати Україні танки - медіа
Велика Британія вперше розглядає можливість постачати Україні танки, повідомляє в понеділок Sky News з посиланням на власне джерело. Дискусії щодо надання Україні основного бойового танка британської армії Challenger 2 точаться "кілька тижнів", повідомляє телеканал.
Тим часом речник уряду Німеччини повідомив, що Берлін поки не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну. Минулого тижня Німеччина оголосила, що надсилає до Києва бойові машини Marder, а міністр економіки ФРН також сказав, що Берлін не може виключити постачання танків Leopard.
6 січня Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні, що включає бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці, бронетехніку, ракети "земля-повітря", протитранспортні міни, боєприпаси та інше озброєння із запасів Міністерства оборони США.
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- Голос Америки
США, Німеччина та Франція надають Україні БМП, але поки не танки. Західні ЗМІ кажуть про "сигнал Москві"
Німеччина не планує наразі надсилати Україні бойові танки Leopard 2, але надішле до 40 танків бойової піходи Marder, заявив речник Міністерства оборони країни Арне Коллац в понеділок.
В неділю віце-канцлер Німеччини Роберт Габек вказав в інтерв'ю німецькому виданню ARD, що поставка Marder стане першим кроком перед можливою поставкою Leopard, повідомляють ЗМІ.
Франція раніше заявила про передачу Україні шестиколісних броньованих машин AMX-10RC.
У п'ятницю, 6 січня, Білий дім оголосив про новий пакет допомоги Україні на суму в понад 3 мільярди доларів, до якого увійшли, серед іншого, 50 броньованих машин піхоти Bradley, протитанкові ракети, боєприпаси, бронетранспортери, самохідні гаубиці та інша зброя і боєприпаси.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи планується послати в Україну танки Abrams, заступниця помічника міністра оборони США у справах Росії, України та Євразії Лора Купер під час брифінгу для преси 6 січня, відповіла, що США «абсолютно згодні, що Україні потрібні танки». Тому, за її словами, США співпрацюють з Нідерландами і Францією, щоб вони поставили Україні танки Т-72 і легкі танки AMX-10 відповідно.
Зміною в політиці Вашингтона Парижа та Берліна назвало надання БМП Україні New York Times. Нова зброя "надасть більше летальної підтримки українській піхоті, що вказує на менше занепокоєння щодо російської ескалації і очікування більше рішучих перемог України в 2023 році".
Видання наводить слова німецького аналітика Ульріха Шпека, який вказує, що надання БМП "роз'яснює західну підтримку можливого наступу України у наступні місяці" і сигналізує Москві, що "ми не на траекторії до швидких мирних перемовин".
Франція, Німеччина та США заявили про передачу Україні машин бойової піхоти, однак, не про надання танків, вказують ЗМІ на Заході.
Коментуючи рішення Франції надати Україні машини AMX-10, дослідник Данського Центру вивчення війни Олівер Шмітт вказав, що ці машини були створені "для розвідки та вогневої підтримки" і в 1980-х мали підтримувати операції швидкого реагування НАТО.
Наразі розвідку в основному здійснюють дронами, а надання більш важкої броньованої техніки може покращити бойовий дуж українських військових і стати важливим сигналом для Росії, що Захід може надати Україні більши техніки, пише оглядач в сфері оборони Майкл Пек для Insider.
Надання БМП, пише оглядач Девід Акс у статті Forbes, значно підвищить потужність української механізованої піхоти і може надати українським збройним силам мобільність, захист на вогневу міць, необхідну для того, щоб провести масштабну наступальну операцію в 2023.
Президент України Володимир Зеленський в суботу подякував США за плани поставок Bradley і сказав, що "це саме те, що необхідно".
В Кремлі ж у понеділок заявили, що надання нової зброї "поглибить страждання українського народу" і "нічого не змінить".
Активістки з України, Ірану отримали премію Швеції в сфері захисту прав людини
Три жінки з України, Ірану та Туреччини в понеділок отримали правозахисну премію імені Улофа Пальме від Швеції 2023 року за захист прав і свобод жінок.
Марта Чумало з України, Наргес Мохаммаді з Ірану та Ерен Кескін з Туреччини нагороджені за «зусилля у боротьбі за забезпечення свободи жінок у час, коли права людини знаходяться під загрозою війни, насильства та гноблення». Про це йдеться в заяві Меморіального фонду Улофа Пальме.
Чумало, психологиня і феміністка, була відзначена як одна із засновниць неурядової організації «Жіночі перспективи», яка захищає права жінок і бореться з насильством щодо жінок.
«З 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році, Марта Чумало активно підвищувала обізнаність про наслідки війни та допомагала жертвам війни», — йдеться у повідомленні фонду.
Журналістка і правозахисниця Мохаммаді «була центральною фігурою в боротьбі за права жінок і свободу слова в Ірані», заявили в журі.
Вона була одним із засновників Іранської національної ради миру. За участь у захисті прав жінок “її неодноразово заарештовували, і вона кілька разів відбувала тюремне ув'язнення".
Вона перебуває в ув'язненні з листопада 2021 року після того, як її засудили за "пропагандистську діяльність проти держави", повідомили у фонді.
Адвокатка із прав людини Ерен Кескін була нагороджена за те, що десятиліттями захищала дискримінованих у своїй країні, зокрема «етнічні меншини, ЛГБТКІ+ людей та біженців».
Організатори премії зазначили, що Кескін погрожували вбивством і переслідували, її також «ув’язненили за переконання», Amnesty International назвала її «в’язнем сумління».
Церемонія нагородження відбудеться 1 лютого в Стокгольмі.
Премія Улофа Пальме — це щорічна премія у 100 000 доларів США, яку присуджує Меморіальний фонд Улофа Пальме.
Премія вшановує пам’ять прем’єр-міністра Швеції, соціал-демократа Улофа Пальме, відкритого міжнародного захисника прав людини — і палкого противника участі США у війні у В’єтнамі — якого було вбито в Стокгольмі в 1986 році.
З 1987 року цією нагородою вшановують правозахисників у всьому світі, зокрема конголезького лікаря та лауреата Нобелівської премії миру Деніса Муквеге, колишнього генерального секретаря ООН Кофі Аннана та інформатора Pentagon Papers Деніела Еллсберга.
В Бразилії був «напад на демократію», кажуть міжнародні лідери про заворушення
Керівники багатьох країн та чільні представники засудили заворушення, які відбулися минулими вихідними в Бразилії, і називали «нападом на демократію» дії прихильників колишнього президента Жаїра Болсонару, що переросли у спроби штурмувати державні установи в бразильській столиці.
Я засуджую напад на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії.Джо Байден
З Бразилії повідомляють, що поліція та військові підрозділи відновили контроль у місті, заарештувавши 300 осіб з поміж тисяч людей, які у неділю зібралися на протест проти новообраного президента Інасіо Лули да Сільви, офіційно інавгурованого на посаді тиждень тому.
Жаїр Болсонару, який змагався за другий термін на посаді, так і не визнав своєї поразки на виборах і демонстративно вилетів на Флориду у США, щоб не брати участі у церемонії передачі влади.
Міжнародні ЗМІ, повідомляючи про заворушення в Бразилії, порівнюють їх з подіями 6 січня 2021 року у США, коли юрби прихильників колишнього президент Дональда Трампа, який також не визнав своєї поразки на виборах, штурмували будівлю Конгресу у Вашингтоні.
Багато державних лідерів та посадовців включно з президентом США Джо Байденом скористалися межею Twitter, щоб якнайшвидше оприлюднити свої коментарі.
«Я засуджую напад на демократію і на мирну передачу влади в Бразилії. Демократичні установи Бразилії мають нашу повну підтримку, а волю бразильського народу не можна підривати», - написав американський президент, додавши, що він сподівається на подальшу співпрацю з новообраним президентом Бразилії, Лулою.
Співзвучно до слів Байдена пролунали також офіційні заяви інших керівників, включно з представниками країн сусідів Бразилії.
Президент Чилі Ґабріель Борич назвав штурмування бразильських урядових будівель «боягузливим і огидним нападом на демократію».
Аргентинський президент Альберто Фернандес написав, що його країна беззастережно підтримує президента Лулу і назвав «спробою перевороту» дії прихильників колишнього президента Болсонару.
З осудом заворушень у Бразилії виступили також багато посадовців у Європі.
Президент Європейської ради Шарль Мішель висловив «повний осуд нападів на демократичні установи Бразилії» і заявив про «повну підтримку президента Да Сільви - демократично обраного мільйонами бразильців на справедливих і вільних виборах».
Про підтримку президента Лули заявили також президент Франції Еммануель Макрон, британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш та інші.
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- Голос Америки
Столтенберг на безпековій конференції в Салені закликав посилити підтримку України
Виступаючи на безпековій конференції в Салені, Швеція, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав посилити підтримку України та заначив, що недооцінка Росії може призвести до «значних наслідків для безпеки Північного регіону».
«Неможливо сказати, коли і як закінчиться війна в Україні. Але ми знаємо, що більшість війн закінчуються за столом переговорів. Швидше за все, і ця. Те, чого українці зможуть досягти за столом переговорів, залежить від їхньої сили на полі бою. Отже, якщо ми хочемо мирного рішення шляхом переговорів, за якого Україна виживе як незалежна демократична країна в Європі, найшвидший спосіб досягти цього – це підтримати Україну. Зброя, насправді - шлях до миру», - сказав Генсек.
Він також зазначив що ситуація з безпекою в Європі змінилася назавжди. «Режим у Москві хоче іншої Європи. Вона хоче контролювати сусідні країни, а демократію та свободу бачить як загрозу. Це ставить Росію в положення постійної конфронтації із Заходом. Тому навіть якщо ця війна закінчиться, проблеми в наших відносинах з Росією залишаться», - зауважив Генсек.
Він зазначив, що українські війська завдали великих втрат Росії в Україні, але росіяни знову продемонстрували готовність йти на великий ризик і нести великі людські втрати.
«Вони вже мобілізували 200 000 додаткових військ. Крім того, ми знаємо, що вони можуть отримати багато нового матеріалу, і, можливо, найголовніше, немає жодних ознак того, що амбіції Росії змінилися. Недооцінювати Росію небезпечно», - сказав Столтенберг.
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