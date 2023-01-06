Bradley, ракети "земля-повітря", гаубиці - новий пакет допомоги Україні від США перевищує 3 мільярди доларів

Рішення адміністрації США про включення машин Bradley до майбутнього траншу для України зі зброї і боєприпасів, разом з оголошенням Франції про передачу колісних і високомобільних протитанкових машин AMX-10RC та Німеччини - про надання низки бойових машин піхоти Marder та установок Patriot, оглядачі називають «знаменною подією».

«Табу впали», – пише оглядач газети Wall Street Journal.

«Ключовий момент у військовій підтримці Заходом України. США поставлять Києву бойові машини піхоти Bradley M2, Німеччина – Marders і батарею Patriot. Франція вже заявила, що надішле легкі танки», – пише Ярослав Трофимов, головний кореспондент газети із закордонних справ у своєму твіті.

Про те, що перший тиждень нового року видався знаменним для України щодо зміни ставлення Заходу до поставок зброї, пише і колишній командувач сил США у Європі Марк Гертлінг. Американський генерал у відставці каже, що броньована техніка змінить тактичні можливості українців, підніме їх на рівень «технологічно передових маневрених сил».

У спеціалізованому виданні Bulwark Гертлінг наголошує, що одна справа для солдатів – наступати пішки з гвинтівкою в руках на позиції, які росіяни укріплювати впродовж місяців, або і років, а інша справа – їхати на броньованій машині, бо росіяни до цього не готувалися.

«Передача Бредлі українцям допоможе їм рухатися швидше, ніж росіяни зможуть пристосуватися, що буде ключовим для перемоги», – розповів відставний американський генерал.

Він також додає, що ця поставка створює нові можливості для ремонту майбутньої техніки, що буде надходити в Україну у майбутньому. Бо, як зауважує колишній генерал з бойовим досвідом, «бойові системи є важливі, але їхнє утримання може бути ще важливішим».

Інший американський генерал Бен Годжес каже, що завданням для союзників на найближчий час мало би бути налагодження ремонту техніки в Україні.

«Сполучені Штати та інші мали б допомогти у створенні можливостей технічного обслуговування в Україні, щоб вони могли працювати з усіма цими різними транспортними засобами замість того, щоб повертати їх до Польщі, Німеччини чи Словаччини чи інші країни», – каже генерал у коментарі для спеціалізованого видання Task & Purpose .

Генерал додає, що потрібне довгострокове планування щодо майбутніх поставок, і навіть, якщо політичне рішення про американські танки Abrams ще не було ухвалено, потрібно почати готувати українських військових до роботи з ними вже зараз.

"Почніть тренувати солдатів ЗСУ на всіх можливих системах зараз, наприклад, на Abrams, перед ухваленням політичного рішення про доставку обладнання, щоб політичне рішення можна було реалізувати негайно з більшим ефектом", – каже Годжес у своєму твіті.

Радник Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що рішення про надання нового пакету військової допомоги Україні вирішує відразу два нагальні завдання – надають протиповітряний та протиракетний захист та можливості для наступу.

«Вагомі рішення ключових союзників - США, Франції та Німеччини. 1. Посилення оборони та "закриття неба", передача кількох батарей Patriot. 2. Посилення українського наступу - зараз Бредлі, Мардер, АМХ. Очікування Леопардів…Демілітаризацію РФ завершать ATACMS і аналоги», – написав Михайло Подоляк у своєму твіті.

Як повідомляв "Голос Америки", США планують надати Україні бойові бронемашини Bradley, а Німеччина - бойові машини піхоти Marder та систему протиракетного захисту Patriot.