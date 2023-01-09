Більше зброї Україні. Що планують США та союзники в 2023. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Негайно посилити військову підтримку України, щоб не допустити перемоги Росії у війні, закликала колишня державна секретарка США Кондоліза Райс. Як відреагували на такі заклики в адміністрації Байдена, і чи є небезпека, що у новому Конгресі допомога для України може зменшитися? Велика Британія розглядає можливість постачати Україні танки – ЗМІ. Потрібно перекладати більше книг з української мови на англійську і навпаки – інтерв’ю з першою директоркою PEN America Лізль Гернт-Хольц. З колядою, молитвою і 12 стравами: як українська громада Лос-Анджелеса святкувала Різдво. Родина біженців з Києва відроджує у США традицію колядування.