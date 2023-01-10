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Економіка України у 2022-му впала на 35%, Росії – на 3,5% - Світовій банк
Економіка України була серйозно підірвана вторгненням Росії, а ВВП України скоротився на 35 відсотків у 2022 році, мовиться у звіті Світового банку.
Російська економіка також зазнала падіння, але воно було в 10 разів меншим – 3,5%, зазначається у звіті "Глобальні економічні перспективи", опублікованому у вівторок.
Українська економіка покращилася, у порівнянні з прогнозами у червні – звіт
Нінишня оцінка економічних результатів України є кращою, ніж були очікування банку всередині року, мовиться у звіті.
У червні банк прогнозував, що ВВП України скоротиться на 45%. Як пишуть автори звіту, покращенню економічної ситуації в Україні сприяло «часткове відновлення експорту зерна через Чорне море, деяке покращення економічної діяльності після звільнення північних районів, і швидше стримування конфлікту на сході України».
Але, як зауважує звіт, позитивний ефект від цих подій, «ймовірно, зменшився після часткової анексії регіонів Росією східної та південної України, а також тривалих обстрілів та руйнування енергетичної інфраструктури».
Звіт додає, що війна призвела до найбільшої кризи переміщення людей у світі. Світовий банк посилається на оцінки офісу Верховного комісара з питань біженців ООН, за якими близько третини із 44 мільйонів населення України стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.
Російська економіка зазнала мінімальних втрат
Російська економіка скоротилася, за оцінками банку, на 3,5 відсотка у 2022 році. Банк наголошує, що це падіння стало більшим, ніж пандемічна рецесія 2020 року, але менше, ніж очікували економісти.
На погіршення економічної ситуації в Росії вплинуло падіння реальної заробітної плати, зменшення споживчих витрат та інвестицій, викликані санкціями, накладеними західними державами за вторгнення в Україну.
Як зауважує Світовий банк, добровільний вихід з російського ринку іноземних компаній і сильна невизначеність негативно вплинули на економічну активність в Росії.
Водночас у звіті банку мовиться, що економісти очікували більшого падіння виробництва в Росії. Підтримати його Москві вдалося завдяки більшій, ніж очікувалося, допомозі з бюджету.
Також виявилося, що видобуток нафти перевищив очікування фахівців, бо Росії вдалося перенаправити експорт своєї нафти за зниженими цінами за межі Європи, яка наклала санкції та встановила ліміт на ціну.
Звіт Світового банку також зауважує, що Москві вдалося стабілізувати фінансовий ринок, підтримати курс рубля, стримати інфляцію та запобігти різкому падінню реальних доходів.
Але, як зазнається у звіті, часткова мобілізація російських громадян у військо у вересні та жовтні зменшили внутрішній попит і, ймовірно, створять тиск на ринку праці через зростання еміграції.
Прогнози на 2023
На 2023-й рік економісти світового банку прогнозують подальше скорочення виробництва в Росії через відмову Європи від російських енергоносіїв.
Виробництво в Росії в 2023 році скоротиться знову на 3,3 відсотка, вважають економісти. Проте вже у 2024 році Росія може відновити зростання, до 1,6%, вважають у Світовому банку, бо там бачать можливості для Москви переорієнтувати свої торгові відносини.
Однак у довгостроковій перспективі, кажуть у Світовому банку,
вторгнення в Україну та його наслідки можуть зменшити потенційні темпи зростання Росії.
Щодо України, то її економіка почне зростати вже 2023 року, на 3,3 відсотка, щоправда за умови, що війна не принесе подальших загострень. Експерти Світового банку кажуть, що робити прогнози складно через невизначеність, яке несе вторгнення.
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Репресії у Росії може зупинити лише перемога України на "українських умовах" - дружина опозиціонера Кара-Мурзи
Російського політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу навесні мінулого року ув'язнили за «наклеп» на російські збройні сили.
У справі «про поширення свідомо неправдивої інформації про російські збройні сили», а також за звинуваченням у державній зраді, Кара-Мурза перебуває у слідчому ізоляторі з квітня минулого року. У грудні йому продовжили термин перебування за ґратами до середини лютого. Журналісту загрожує до 20 років в'язниці.
Приводом для порушення справи та засудження став виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", поширив "завідома помилкову інформацію" про те, що російські військові бомбять житлові райони, пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”.
Перебуваючі в ув'язненні з квітня минулого року, Кара-Мурза не змінив своїх поглядів, каже в інтерв'ю «Голосу Америки» дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза.
У розмові з кореспондентом російської служби у Вашингтоні Кара-Мурза сказала, що єдиним способом для Росії є “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.
А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрибні три умови.
Перемога України і відновлення територіальної цілісності
«По-перше, так, абсолютно: перемога України в цій війні. І не просто перемога, а перемога України на українських умовах. А це означає, що кожен російський солдат має залишити українську територію, в тому числі піти з незаконно окупованих зон, які більше не можуть бути компромісами з диктатором», – вважає Євгенія Кара-Мурза.
За словами Євгенії, “умиротворення диктатора не працює”, а безкарність упродовж 22 років у Грузії, Чечні та Сирії “змусила Путіна повірити, що йому все може зійти з рук”.
Санкції мають буті посилені
Другим чинником впливу на владу в Росії Кара-Мурза вважає санкції, які, на її переконання, мають стати сильнішими та розширюватися ще більше, у тому числі щодо обмежень ціни на російську нафту та газ.
Мають вижити опоненти режиму
Третя умова, названа дружиною російського активіста – необхідність відбудувати країну з з руїн. Тому, наголошує вона, повинні перш за все вижити нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.
За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.
«З кожним днем стає тільки гірше, – каже Євгенія Кара-Мурза. – Необхідно зробити все можливе, щоб наблизити той день, коли впаде наш нинішній практично тоталітарний режим».
«Необхідна умова для падіння режиму — підтримка тієї частини російського громадянського суспільства, яка дуже добре розуміє, що відбувається, і намагається протестувати, ризикуючи своєю свободою», - каже Євгенія Кара-Мурза.
На думку Кара-Мурзи, для виживання опонентів режиму їм необхідно “відчути підтримку та солідарність західного демократичного світу, частиною якого вони дуже хочуть бути”.
- Голос Америки
Речник Пентагону розповів про тренування українців на системах Patriot
«Ми працюємо з українцями, аби пришвидшити час тренування», – речник Пентагона Пет Райдер
Американські експерти пояснюють, чому не можна прирівнювати українців до росіян
У розмовах про доцільність допомоги Україні варто завжди пам'ятати, хто є "погані хлопці", відтак недоречно порівнювати поведінку українців та росіян. Про це інтерв'ю американській радіостанції WABC 770 заявив колишній командувач сил НАТО, адмірал США у відставці Джеймс Ставрідіс.
“Давайте всі усвідомимо, хто є "погані хлопці" у цьому сценарії”, - сказав адмірал США (у відст.), відповідаючи на питання журналіста про те, що чимало американців не вірять українцям так само, як і росіянам.
Ставрідіс наголосив: “Нам потрібно уникати прирівнювання поведінки Росії до поведінки України. Росію очолює безжальний диктатор, який вторгся до сусіда, проводить масові військові злочини, бомбардує, ґвалтує та катує. Ось що відбувається з боку Кремля і Росії. З українського боку є демократично обраний лідер Володимир Зеленський, який дуже героїчно згуртовує свій народ перед обличчям цього необґрунтованого, неспровокованого нападу військових злочинців з Росії”.
Про сумніви, чи варто продовжувати підтримку України, пишуть також у статті для видання The Washington Post колишня державна секретарка США Кондоліза Райс та колишній міністр оборони США Роберт М. Гейтс.
“Дедалі частіше члени Конгресу та інші учасники публічного дискурсу запитують: Чому нас це має хвилювати? Це не наша боротьба. Але Сполучені Штати на гіркому досвіді — у 1914, 1941 та 2001 роках — зрозуміли, що неспровоковану агресію та напади на верховенство права та міжнародний порядок не можна ігнорувати. Згодом наша безпека опинилася під загрозою, і нас втягнули в конфлікт. Цього разу економіки світу — включно з нашою — вже відчувають інфляційний вплив і гальмування зростання, викликані цілеспрямованою агресією Путіна. Краще зупинити його зараз, поки від Сполучених Штатів і НАТО в цілому не вимагатимуть більше”, - пишуть автори статті.
У статті вони наголошують на нагальності підтримки України, "доки не стало надто пізно".
“Ми маємо рішучого партнера в Україні, який готовий нести наслідки війни, щоб нам самим не довелося це робити в майбутньому, - написали Райс і Гейтс. - Виступ президента Володимира Зеленського перед Конгресом минулого місяця нагадав нам прохання Вінстона Черчілля в лютому 1941 року: «Дайте нам інструменти, і ми завершимо роботу». Ми згодні з рішучістю адміністрації Байдена уникати прямої конфронтації з Росією. Однак сміливий Путін може не дати нам такого вибору. Спосіб уникнути конфронтації з Росією в майбутньому – допомогти Україні відбити загарбника вже зараз. Це урок історії, який має керувати нами, і він надає терміновості діям, які необхідно вжити, поки не стало надто пізно”, - мовиться у статті.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван спілкуючись з пресою, наголосив, що американці здебільшого підтримують Україну, а політики, як республіканці, так і демократи, спираються на цю підтримку. Тому, за словами Саллівана, розмови про те, що є глибокі розбіжності з цього питання, недоречні.
Салліван також зауважив, що за підтримку України Сполученими Штатами виступає більшість американців. На його думку, спроби просування наративу про існування “глибоких розбіжностей” або певної загрози постійній підтримці України з боку США не мають підстав.
- Голос Америки
Світовий банк прогнозує глобальний спад економіки
За оцінками Світового банку, багатьом країнам цьогоріч загрожує економічний спад, частково через економічні наслідки війни Росії проти України.
Міжнародна фінансова інституція, яка позичає гроші для розвитку бідних країн світу у звіті, опублікованому у вівторок, знизила свої прогнози на 2023 рік «до рівнів, які балансують на межі рецесії», мовиться у повідомленні агентства Reuters.
«Ударні хвилі внаслідок вторгнення Російської Федерації до України тривають, особливо в енергетиці та інших сировинних
ринких», – мовиться у звіті. Світовий банк додає, що «три головні двигуни зростання – Сполучені Штати, єврозона та Китай – переживають період вираженої слабкості».
Банк різко скоротив прогноз як для Сполучених Штатів, так і для єврозони – до 0,5%. Фахівці банку попереджають, це може означати, що нова глобальна рецесія починається менш ніж через три роки після попередньої.
Світовий банк очікує зростання світового ВВП на 1,7% у 2023 році – це найповільніший темп за майже три десятиліття, крім рецесії 2009 і 2020 років, мовиться у повідомленні.
Банк наголошує, що причиною світового уповільнення став вплив підвищення процентних ставок центральними банками, які реагували на підвищення інфляції, війна Росії в Україні, та те, що «головні економічні двигуни світу не працюють».
Фахівці банку вважають, що ціни на сільськогосподарську продукцію залишаються високими, хоча вони «знизилися
для пшениці та рослинних олій, що відображає вищу, ніж очікувалося, врожайність, а також відновлення
частини експорту з України».
Експерти додають, що залишається занепокоєння щодо доступності продовольства через вторгнення в Україну. Блокування Росією експорту з України спонукало багато країн запровадити заборону на експорт та інші торгові обмеження.
У своєму попередньому звіті «Глобальні економічні перспективи» в червні 2022 року банк прогнозував світове зростання на 3,0% у 2023 році.
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