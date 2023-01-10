Економіка України у 2022-му впала на 35%, Росії – на 3,5% - Світовій банк

Економіка України була серйозно підірвана вторгненням Росії, а ВВП України скоротився на 35 відсотків у 2022 році, мовиться у звіті Світового банку.

Російська економіка також зазнала падіння, але воно було в 10 разів меншим – 3,5%, зазначається у звіті "Глобальні економічні перспективи", опублікованому у вівторок.

Українська економіка покращилася, у порівнянні з прогнозами у червні – звіт

Нінишня оцінка економічних результатів України є кращою, ніж були очікування банку всередині року, мовиться у звіті.

У червні банк прогнозував, що ВВП України скоротиться на 45%. Як пишуть автори звіту, покращенню економічної ситуації в Україні сприяло «часткове відновлення експорту зерна через Чорне море, деяке покращення економічної діяльності після звільнення північних районів, і швидше стримування конфлікту на сході України».

Але, як зауважує звіт, позитивний ефект від цих подій, «ймовірно, зменшився після часткової анексії регіонів Росією східної та південної України, а також тривалих обстрілів та руйнування енергетичної інфраструктури».

Звіт додає, що війна призвела до найбільшої кризи переміщення людей у світі. Світовий банк посилається на оцінки офісу Верховного комісара з питань біженців ООН, за якими близько третини із 44 мільйонів населення України стали біженцями чи внутрішньо переміщеними особами.

Російська економіка зазнала мінімальних втрат

Російська економіка скоротилася, за оцінками банку, на 3,5 відсотка у 2022 році. Банк наголошує, що це падіння стало більшим, ніж пандемічна рецесія 2020 року, але менше, ніж очікували економісти.

На погіршення економічної ситуації в Росії вплинуло падіння реальної заробітної плати, зменшення споживчих витрат та інвестицій, викликані санкціями, накладеними західними державами за вторгнення в Україну.

Як зауважує Світовий банк, добровільний вихід з російського ринку іноземних компаній і сильна невизначеність негативно вплинули на економічну активність в Росії.

Водночас у звіті банку мовиться, що економісти очікували більшого падіння виробництва в Росії. Підтримати його Москві вдалося завдяки більшій, ніж очікувалося, допомозі з бюджету.

Також виявилося, що видобуток нафти перевищив очікування фахівців, бо Росії вдалося перенаправити експорт своєї нафти за зниженими цінами за межі Європи, яка наклала санкції та встановила ліміт на ціну.

Звіт Світового банку також зауважує, що Москві вдалося стабілізувати фінансовий ринок, підтримати курс рубля, стримати інфляцію та запобігти різкому падінню реальних доходів.

Але, як зазнається у звіті, часткова мобілізація російських громадян у військо у вересні та жовтні зменшили внутрішній попит і, ймовірно, створять тиск на ринку праці через зростання еміграції.

Прогнози на 2023

На 2023-й рік економісти світового банку прогнозують подальше скорочення виробництва в Росії через відмову Європи від російських енергоносіїв.

Виробництво в Росії в 2023 році скоротиться знову на 3,3 відсотка, вважають економісти. Проте вже у 2024 році Росія може відновити зростання, до 1,6%, вважають у Світовому банку, бо там бачать можливості для Москви переорієнтувати свої торгові відносини.

Однак у довгостроковій перспективі, кажуть у Світовому банку,

вторгнення в Україну та його наслідки можуть зменшити потенційні темпи зростання Росії.

Щодо України, то її економіка почне зростати вже 2023 року, на 3,3 відсотка, щоправда за умови, що війна не принесе подальших загострень. Експерти Світового банку кажуть, що робити прогнози складно через невизначеність, яке несе вторгнення.