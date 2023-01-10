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Міністри фінансів США та союзників радилися, як зменшити загрози для економіки через російську війну в Україні
Фінансові виклики, пов'язані із війною Росії в Україні обговорили, серед іншого, у понеділок міністри фінансів 5-ти країн - США, Великої Британії, Австралії, Канади, Нової Зеландії.
Міністерка фінансів США Джанет Єллен, яка головувала на зустрічі, наголосила на важливості тісної співпраці між партнерами, щоб забезпечити безпеку та стійкість економік та глобального ланцюга поставок в час, коли Росія продовжує війну в Україні.
“Міністри поділилися поглядами на глобальні економічні виклики та обговорили окремі виклики, пов’язані з незаконною та неспровокованою війною Росії проти України”, - мовиться у повідомлення Мінфіну США.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Сполучені Штати Америки мають підтверджений і надійний план фінансування необхідної Україні безпекової, економічної, гуманітарної та енергетичної допомоги практично на весь 2023 рік. Про це заявляв радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.
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- Голос Америки
Світовий банк прогнозує глобальний спад економіки
За оцінками Світового банку, багатьом країнам цьогоріч загрожує економічний спад, частково через економічні наслідки війни Росії проти України.
Міжнародна фінансова інституція, яка позичає гроші для розвитку бідних країн світу у звіті, опублікованому у вівторок, знизила свої прогнози на 2023 рік «до рівнів, які балансують на межі рецесії», мовиться у повідомленні агентства Reuters.
«Ударні хвилі внаслідок вторгнення Російської Федерації до України тривають, особливо в енергетиці та інших сировинних
ринких», – мовиться у звіті. Світовий банк додає, що «три головні двигуни зростання – Сполучені Штати, єврозона та Китай – переживають період вираженої слабкості».
Банк різко скоротив прогноз як для Сполучених Штатів, так і для єврозони – до 0,5%. Фахівці банку попереджають, це може означати, що нова глобальна рецесія починається менш ніж через три роки після попередньої.
Світовий банк очікує зростання світового ВВП на 1,7% у 2023 році – це найповільніший темп за майже три десятиліття, крім рецесії 2009 і 2020 років, мовиться у повідомленні.
Банк наголошує, що причиною світового уповільнення став вплив підвищення процентних ставок центральними банками, які реагували на підвищення інфляції, війна Росії в Україні, та те, що «головні економічні двигуни світу не працюють».
Фахівці банку вважають, що ціни на сільськогосподарську продукцію залишаються високими, хоча вони «знизилися
для пшениці та рослинних олій, що відображає вищу, ніж очікувалося, врожайність, а також відновлення
частини експорту з України».
Експерти додають, що залишається занепокоєння щодо доступності продовольства через вторгнення в Україну. Блокування Росією експорту з України спонукало багато країн запровадити заборону на експорт та інші торгові обмеження.
У своєму попередньому звіті «Глобальні економічні перспективи» в червні 2022 року банк прогнозував світове зростання на 3,0% у 2023 році.
- Голос Америки
Міністри оборони США та Британії обговорили допомогу Україні - Пентагон
Надання безпекової допомоги Україні обговорили по телефону в понеділок, 9 січня, глава Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Великої Британії Бен Воллес. Про це повідомляє Міністерство оборони США.
«Сьогодні вранці я дзвонив до Бена Воллеса, щоб обговорити поточні зусилля з підтримки України. Я ціную міністерство оборони Британії за підтримку України та спільних зусиль НАТО», – мовиться у твіті міністра оборони США.
Як повідомив речник Пентагону підполковник Гаррон Гарн, держсекретар Остін «високо оцінив постійну допомогу Великобританії Україні».
У повідомленні Пентагону мовиться, що лідери «з нетерпінням чекають зустрічі в Європі найближчими тижнями та продовження поглиблення особливих відносин між США та Великою Британією».
Британські ЗМІ повідомляють, що Британія готує рішення про відправку в Україну танків.
Голова Комітету з питань оборони Консервативної партії заявив у розмові з ВВС, що Великобританія «безумовно» повинна постачати Україні британські танки.
У програмі BBC Radio 4 World at One голова комітету з питань оборони Палати громад британського парламенту Тобіас Еллвуд заявив, що «це – наша війна, та лише українці в ній воюють».
За словами депутата від консерваторів, Росія зараз має конфронтацію з цілим «широким Заходом».
«Тому я дуже вітаю той факт, що ми зараз думаємо про відправку основних бойових танків», – цитує Еллвуда ВВС.
«Це показує, наскільки далеко ми зайшли в нашій готовності дивитися Путіну в очі і не лякатися його риторики, і ми нарешті надсилаємо Україні це вкрай необхідне серйозне обладнання», – додав британський законодавець.
Він додав, що Захід має «визнати», що українці не повинні воювати самотужки, і що «ми повинні мати більше впевненості в собі, щоб протистояти» президенту Росії.
Як повідомила британська газета Telegraph, офіційний Лондон вперше розглядає можливість відправити Україні танки, щоб допомогти зупинити російську агресію.
За повідомленням газети, тривають дискусії щодо доставки в Україну танка Challenger 2 британської армії, що стане сигналом про посилення підтримки України з боку Заходу.
Якби Лондон ухвалив рішення відправити британські танки в Україну, Велика Британія стала б першою західною країною, яка відправить основні бойові танки в Україну.
Остаточного рішення з цього приводу Велика Британія ще не ухвалила.
Як повідомляв «Голос Америки», минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відправити в Україну легкі танки.
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CNN: українці почнуть навчання на системах Patriot у США вже наступного тижня
Пентагон почне тренування українців на системі протиповітряної оборони Patriot на території США з наступного тижня. Про це повідомляє видання CNN із посиланням на двох американських чиновників, ознайомлених із цими планами.
За даними джерел, навчання проходитимуть у штаті Оклахома, де американські військові проводять власні тренування з експлуатації та обслуговування цієї новітньої системи ППО.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, США розробили для ЗСУ спеціальну програму навчання на системах ППО Patriot. Експерти вважають, що навчання на цих системах може тривати кілька місяців. Про це заявляв і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
У грудні США оголосили новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом 1,85 мільярдів доларів, що вперше включатиме систему протиповітряної оборони Patriot.
Лідери НАТО та ЄС підписали декларацію про посилення співпраці з метою протистояння російській агресії та посилення безпеки в регіоні. Відео
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