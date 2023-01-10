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Українці почнуть навчання на Patriot у США в середині січня. ЧАС-ТАЙМ

Українці почнуть навчання на Patriot у США в середині січня. ЧАС-ТАЙМ
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Українці почнуть навчання на Patriot у США в середині січня. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Українські військові вже наступного тижня мають розпочати тренування на американській системі протиповітряної оборони "Патріот", перш ніж установку доправлять до України, - речник Пентагону Пет Райдер. Він підтвердив: тренування відбуватиметься у США. Аналізуємо новий закон про медіа в Україні: свобода слова під атакою чи компромісний крок на шляху до ЄС? Марта Чумало: про протидію найгострішим проблемам, з якими стикаються жінки та діти у час повномасштабної війни Росії в Україні. Американські законодавці схвалили пакет "правил", за яким буде працювати нове скликання конгресменів: що важливо знати. Американський ветеран допомагає розміновувати територію України.

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