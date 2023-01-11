Підтримка України у новому Конгресі: чого очікувати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Речник Пентагону: українські військові вже наступного тижня мають розпочати тренування на американській системі протиповітряної оборони "Патріот". Наступного тижня Ллойд Остін і Марк Міллі вирушать до Німеччини, де проведуть чергове засідання контактної групи з оборони України на військовій базі "Рамштайн". Конгрес США офіційно розпочав роботу. Законодавці схвалили пакет "правил", за яким буде працювати новий склад Конгресу. Що це означає, зокрема для України – подробиці з Конгресу США.
Випуски
-
-
січень 07, 2023
Деталі нового пакету допомоги Україні від США. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-
-
січень 04, 2023
Новий склад Конгресу США розпочав роботу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
січень 03, 2023
У 2023 році Україна переможе, - Бріджит Брінк. СТУДІЯ ВАШИНГТОН