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Студія Вашингтон

Підтримка України у новому Конгресі: чого очікувати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Підтримка України у новому Конгресі: чого очікувати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
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Підтримка України у новому Конгресі: чого очікувати. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Речник Пентагону: українські військові вже наступного тижня мають розпочати тренування на американській системі протиповітряної оборони "Патріот". Наступного тижня Ллойд Остін і Марк Міллі вирушать до Німеччини, де проведуть чергове засідання контактної групи з оборони України на військовій базі "Рамштайн". Конгрес США офіційно розпочав роботу. Законодавці схвалили пакет "правил", за яким буде працювати новий склад Конгресу. Що це означає, зокрема для України – подробиці з Конгресу США.

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