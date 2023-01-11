Україна хоче від партнерів «нового рівня сучасної військової техніки»

Український президент Володимир Зеленський каже, що, спілкучись з міжнародними партнерами, він розповідає про кровопролитні бої з російськими загарбниками і переконує їх у потребі негайно вийти на новий етап військової допомоги Україні.

Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію...

Зеленський каже, що зараз у боях на Донеччині «Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю».

«Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів», - закликав він у зверненні увечері 10 січня.

У відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони і бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни.

Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.

«Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки», - наполягає Зеленський.

Очільниця німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок, яка 10 січня відвідала Харків - найбільше українське місто біля кордону з Росією, від якого відбили російський наступ, пообіцяла більше зброї.

Бербок сказала, що Харків показує «наскільки важливим є визволення і наскільки важливо далі постачати зброю».

Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки «Леопард».

«Саме тому впродовж десяти - одинадцяти місяців ми постійно розширювати військовий експорт разом з нашими партнерами: гаубицями, протиповітряною обороною з Iris-T, з «Гепардами», а тепер з найновішим рішенням про надання україні бронемашин Marder, щоб дати можливість Україні визволяти людей», - сказала представниця Німеччини.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував гостю, подякувавши за допомогу, відверто сказав, що «залишилося останнє велике рішення - рішення про постачання Україні танків».

Бербок у Харкові не говорила про важкі бойові танки Leopard, на які сподівається Україна, але зауважила: «Ми постійно переглядаємо і продовжуємо цей процес з нашими партнерами».

«Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки «Леопард». Ба більше, я думаю, що німецький уряд десь глибоко в душі розуміє, що рішення буде схвалене, і що танки Україні дадуть», - сказав Дмитро Кулеба.

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