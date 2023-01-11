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Україна хоче від партнерів «нового рівня сучасної військової техніки»
Український президент Володимир Зеленський каже, що, спілкучись з міжнародними партнерами, він розповідає про кровопролитні бої з російськими загарбниками і переконує їх у потребі негайно вийти на новий етап військової допомоги Україні.
Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію...Володимир Зеленський
Зеленський каже, що зараз у боях на Донеччині «Росія не рахує своїх людей, не жаліє місцевих і не зупиняється перед будь-якою злочинною активністю».
«Цьому можна – і треба! – протиставити лише новий рівень сучасної військової техніки, яку може отримати Україна від партнерів», - закликав він у зверненні увечері 10 січня.
У відповідь на українські заклики західні партнери вже оголосили про надання нових систем протиповітряної оборони і бронетехніки західного виробництва, зокрема французьких колісних танків, а також американських і німецьких бойових машин піхоти, разом з оновленими радянськими танками, які готує Чехія та передають інші країни.
Але українці наполягають, що нема жодних виправдань, чому Україна і досі не отримує від партнерів певні види озброєнь, зокрема важкі бойові танки, літаки чи далекобійні ракети.
«Вільний світ має все необхідне, щоб зупинити російську агресію й привести державу-терориста до історичної поразки», - наполягає Зеленський.
Очільниця німецького міністерства закордонних справ Анналена Бербок, яка 10 січня відвідала Харків - найбільше українське місто біля кордону з Росією, від якого відбили російський наступ, пообіцяла більше зброї.
Бербок сказала, що Харків показує «наскільки важливим є визволення і наскільки важливо далі постачати зброю».
Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки «Леопард».Дмитро Кулеба
«Саме тому впродовж десяти - одинадцяти місяців ми постійно розширювати військовий експорт разом з нашими партнерами: гаубицями, протиповітряною обороною з Iris-T, з «Гепардами», а тепер з найновішим рішенням про надання україні бронемашин Marder, щоб дати можливість Україні визволяти людей», - сказала представниця Німеччини.
Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який супроводжував гостю, подякувавши за допомогу, відверто сказав, що «залишилося останнє велике рішення - рішення про постачання Україні танків».
Бербок у Харкові не говорила про важкі бойові танки Leopard, на які сподівається Україна, але зауважила: «Ми постійно переглядаємо і продовжуємо цей процес з нашими партнерами».
«Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки «Леопард». Ба більше, я думаю, що німецький уряд десь глибоко в душі розуміє, що рішення буде схвалене, і що танки Україні дадуть», - сказав Дмитро Кулеба.
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Репресії у Росії може зупинити лише перемога України на "українських умовах" - дружина опозиціонера Кара-Мурзи
Російського політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу навесні минулого року ув'язнили за «наклеп» на російські збройні сили.
За звинуваченням у справі «про поширення свідомо неправдивої інформації про російські збройні сили», а також за звинуваченням у державній зраді, Кара-Мурза перебуває у слідчому ізоляторі з квітня минулого року.
У грудні йому продовжили термін перебування за ґратами до середини лютого. Журналісту загрожує до 20 років в'язниці.
Приводом для порушення справи та засудження став виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", поширив "завідома помилкову інформацію" про те, що російські військові бомбять житлові райони, пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”.
Перебуваючі в ув'язненні з квітня минулого року, Кара-Мурза не змінив своїх поглядів, каже в інтерв'ю «Голосу Америки» дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза.
У розмові з кореспондентом російської служби у Вашингтоні Кара-Мурза сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.
А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрибні три умови.
Перемога України і відновлення територіальної цілісності
«По-перше, так, абсолютно: перемога України в цій війні. І не просто перемога, а перемога України на українських умовах. А це означає, що кожен російський солдат має залишити українську територію, в тому числі піти з незаконно окупованих зон, які більше не можуть бути компромісами з диктатором», – вважає Євгенія Кара-Мурза.
За словами Євгенії, “умиротворення диктатора не працює”, а безкарність упродовж 22 років у Грузії, Чечні та Сирії “змусила Путіна повірити, що йому все може зійти з рук”.
Санкції мають буті посилені
Другим чинником впливу на владу в Росії Кара-Мурза вважає санкції, які, на її переконання, мають стати сильнішими та розширюватися ще більше, у тому числі щодо обмежень ціни на російську нафту та газ.
Мають вижити опоненти режиму
Третя умова, названа дружиною російського активіста – необхідність відбудувати країну з з руїн. Тому, наголошує вона, повинні перш за все вижити нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.
За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.
«З кожним днем стає тільки гірше, – каже Євгенія Кара-Мурза. – Необхідно зробити все можливе, щоб наблизити той день, коли впаде наш нинішній практично тоталітарний режим».
«Необхідна умова для падіння режиму — підтримка тієї частини російського громадянського суспільства, яка дуже добре розуміє, що відбувається, і намагається протестувати, ризикуючи своєю свободою», - каже Євгенія Кара-Мурза.
На думку Кара-Мурзи, для виживання опонентів режиму їм необхідно “відчути підтримку та солідарність західного демократичного світу, частиною якого вони дуже хочуть бути”.
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