Репресії у Росії може зупинити лише перемога України на "українських умовах" - дружина опозиціонера Кара-Мурзи

Російського політика і журналіста Володимира Кара-Мурзу навесні минулого року ув'язнили за «наклеп» на російські збройні сили.

За звинуваченням у справі «про поширення свідомо неправдивої інформації про російські збройні сили», а також за звинуваченням у державній зраді, Кара-Мурза перебуває у слідчому ізоляторі з квітня минулого року.

У грудні йому продовжили термін перебування за ґратами до середини лютого. Журналісту загрожує до 20 років в'язниці.

Приводом для порушення справи та засудження став виступ політика у Палаті представників США 15 березня 2022 року, під час якого, за словами слідства, Кара-Мурза, "діючи з мотивів політичної ненависті", поширив "завідома помилкову інформацію" про те, що російські військові бомбять житлові райони, пологові будинки, лікарні та школи України, чим "завдав істотної шкоди інтересам Російської Федерації”.

Перебуваючі в ув'язненні з квітня минулого року, Кара-Мурза не змінив своїх поглядів, каже в інтерв'ю «Голосу Америки» дружина ув'язненого журналіста Євгенія Кара-Мурза.

У розмові з кореспондентом російської служби у Вашингтоні Кара-Мурза сказала, що єдиним способом для Росії “бути в мирі з собою та своїми сусідами – це стати демократією”.

А для "зміни нинішнього режиму Росії на демократію", на її думку, потрибні три умови.

Перемога України і відновлення територіальної цілісності

«По-перше, так, абсолютно: перемога України в цій війні. І не просто перемога, а перемога України на українських умовах. А це означає, що кожен російський солдат має залишити українську територію, в тому числі піти з незаконно окупованих зон, які більше не можуть бути компромісами з диктатором», – вважає Євгенія Кара-Мурза.

За словами Євгенії, “умиротворення диктатора не працює”, а безкарність упродовж 22 років у Грузії, Чечні та Сирії “змусила Путіна повірити, що йому все може зійти з рук”.

Санкції мають буті посилені

Другим чинником впливу на владу в Росії Кара-Мурза вважає санкції, які, на її переконання, мають стати сильнішими та розширюватися ще більше, у тому числі щодо обмежень ціни на російську нафту та газ.

Мають вижити опоненти режиму

Третя умова, названа дружиною російського активіста – необхідність відбудувати країну з з руїн. Тому, наголошує вона, повинні перш за все вижити нинішні опозиціонери, які згодом відбудовуватимуть економіку, “покалічену санкціями”.

За словами Кара-Мурзи, рівень масових репресій в Росії – масштабний.

«З кожним днем стає тільки гірше, – каже Євгенія Кара-Мурза. – Необхідно зробити все можливе, щоб наблизити той день, коли впаде наш нинішній практично тоталітарний режим».

«Необхідна умова для падіння режиму — підтримка тієї частини російського громадянського суспільства, яка дуже добре розуміє, що відбувається, і намагається протестувати, ризикуючи своєю свободою», - каже Євгенія Кара-Мурза.

На думку Кара-Мурзи, для виживання опонентів режиму їм необхідно “відчути підтримку та солідарність західного демократичного світу, частиною якого вони дуже хочуть бути”.