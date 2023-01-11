Танки західного зразка для України: що кажуть в Європі та США. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Європейські країни шукають шляхи, аби передати Україні танки західного зразка. Польський президент Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. У США скасували понад тисячу авіарейсів, і затримали майже 7 тисяч рейсів через збій комп'ютерної системи цивільної авіації. Україна - не Russia Light: як у США “деколонізують” вивчення регіону. Кімната терапії іграшкою: психологічна допомога для маленьких українців. Влада Риги подарувала Києву 10 автобусів, а мешканці Латвії наповнили їх подарунками для українців.