Польща обіцяє Україні танки Leopard – в межах коаліції. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Польський президент Анджей Дуда, під час свого візиту до Львова, заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, "аби допомогти їм виграти війну".