Спеціальні потреби

Learning English
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Польща обіцяє Україні танки Leopard – в межах коаліції. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Польща обіцяє Україні танки Leopard – в межах коаліції. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Embed
Польща обіцяє Україні танки Leopard – в межах коаліції. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Польський президент Анджей Дуда, під час свого візиту до Львова, заявив, що його країна ухвалила рішення про передачу танків Леопард, але у межах створення міжнародної коаліції. Будь-яку передачу німецьких танків має погодити Берлін. Тим часом речник прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака заявив, що Лондон посилює свою підтримку Києва військовими технологіями наступного покоління, "аби допомогти їм виграти війну".

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG