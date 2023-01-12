Брифінг Голосу Америки. Пентагон: ЗСУ продовжують рішучу боротьбу в Соледарі

Брифінг Голосу Америки - наживо. Голова Пентагону заявив, що ситуація в Соледарі дуже нестійка та динамічна, однак українські військові продовжують рішучу боротьбу. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.