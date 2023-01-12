В США коментують ситуацію в Соледарі, Бахмуті. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Ситуація в Соледарі нестійка та динаміча, однак ЗСУ продовжують боротьбу, - голова Пентагону Ллойд Остін. Як коментують ситуацію довкола Соледара і Бахмута посадовці США, які оцінки дають експерти та аналітики. У Радбезі ООН тривають відкриті дебати про верховенство права в підтримці міжнародного миру та безпеки: які заяви лунають про Україну. Російська війна в Україні мала катастрофічний вплив на цивільне населення – Human Rights Watch. У США нормалізували роботу авіаперевізників. Експерти: щоб деокупувати Крим, міжнародні партнери мають надіслати в Україну наступальні види озброєнь, зокрема танки, авіацію та далекобійні ракети. Українки з Аризони заснували волонтерський рух “Кактус і Тризуб”, щоб допомагати Україні.