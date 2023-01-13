Що надихає підтримку України в ЄС, і чому різниця між північним заходом та південним сходом?

Російська війна надалі зміцнює налаштованість європейців на допомогу Україні, і ¾ європейських громадян зараз схвалюють те, що ЄС робить для підтримки українців включно з санкціями проти Росії та з гуманітарними і військовими зусиллями.

Коли лютневе вторгнення Росії почалося, в багатьох країнах політичні партії і рухи швидко зрозуміли, що йдеться не лише про Україну, а про всю Європу.

Керівники Європейського Союзу заявляють, що будуть підтримувати Україну «так довго, як це буде потрібно» і європейці зі своїми лідерами переважно згодні.

«Євробарометр», який вимірює громадські настрої в ЄС на замовлення Європейського парламенту, показує, що російська війна в Україні залишається серед головних причин стурбованості європейців одразу після зростання вартості життя, що хвилює людей найбільше.

74% з 26000 опитаних між 12 жовтня і 7 листопада в усіх двадцяти семи країнах ЄС відповіли ствердно на запитання: «Чи схвалюєте ви підтримку, яку Європейський Союз надає Україні після вторгнення Росії»?

Дані також вчергове демонструють значні регіональні розбіжності настроїв у ЄС, де у північних і західних країнах схвалення підтримки України перевищує 90%, в той час як в кількох південно-східних не сягає 50%.

Найвищий показник бажання допомагати українцям показує Швеція - 97%, а найнижчий - Болгарія - 48%

Франція

78% підтримки допомоги ЄС Україні серед французів кореспондентка журналу «Український тиждень» у Франції Алла Лазарева пояснює французьким «прагненням до справедливості».

«Всі ці люди у Франції, які зараз підтримують Україну, вважають російський напад несправедливим, кажуть, що це абсолютно неприйнятно. Тому й підтримка», - вважає вона.

Важливу роль українська журналістка в Парижі відводить президентові Еммануелю Макрону, який «не залишає байдужими», навіть тих французів, які переважно його критикують.

«Довкола нього вирує багато емоцій і є багато уваги до його слів. А те, що він віднедавна почав казати, що «ми з українцями аж до перемоги» - це нове в його дискурсі, бо на початках він був набагато обережнішим. Зміна його слів і те, що Франція почала надавати Україні танки, все ж таки означає, що щось змінилося в його баченні, і це надихнуло тих, хто підтримує його і підтримує Україну», - вважає Алла Лазарева.

Португалія

92% схвалення підтримки України серед португальців надихає голову Спілки українців Португалії Павла Садоху, який вважає, що уряд прем’єр-міністра Антоніо Кошти відстає від своїх громадян.

«Загалом, я навіть дещо здивований, що з боку суспільства політична підтримка України не змінилася і є однією з найбільших серед країн ЄС», - каже активіст, припускаючи, що «португальське суспільство все більше приймає позицію, що єдиним вирішенням війни є перемога українців».

На його думку погляди португальців очевидно сформовані під впливом інформації про війну, зокрема з репортажів з України, а вже другим чинником він вважає те, що кажуть політики.

«На третю сходинку, я би поставив масове переміщення українців у країни ЄС. Це живі свідки. В деякій мірі, ця масова міграція допомогла політикам у ЄС швидше приймати рішення», - вважає Павло Садоха.

Болгарія



Лише 48% згодних з підтримкою України у Болгарії разом з сусідньою Грецією є найнижчим показником, виявленим в опитуванні. Також у Словаччині менше половини - 49% схвалюють європейську підтримку України.

Головний аргумент: Болгарія - найбідніша країна Євросоюзу, яка сама потребує допомоги. Такі настрої активно використовують проросійські політичні сили,

Ольга Бурда, колишня журналістка, яка вже десятий місяць мешкає у Болгарії, називає ті цифри відображенням досить сильних проросійських настроїв в країні, де на другий термін президентський термін переобрали «політика, який вважає Крим російським і є противником санкцій, запроваджених проти РФ».

«Президент Румен Радев виступає проти надання воєнної допомоги Україні. Офіційною причиною він називає небажання, аби Болгарія "була втягнута в конфлікт". Депутатів парламенту, які на десятий місяць російського нападу на Україну змогли таки схвалити угоду про допомогу українській армії зброєю, президент Болгарії назвав "підпалювачами війни" і дуже пошкодував, що не має можливості накласти вето на рішення парламенту», - звертає увагу Ольга Бурда.

Вона каже, що від болгарів часто лунають наголошування, що їхня країна «найбідніша в ЄС».

«Тут не бракує дискусій на тему надання в Болгарії притулку українським біженцям. І хоч грошові виплати на підтримку людей, що тікають від війни, є мінімальними (разова виплата еквівалентна 200 євро на родину), тут не бракує дискусій і на цю тему. Головний аргумент: Болгарія - найбідніша країна Євросоюзу, яка сама потребує допомоги. Такі настрої активно використовують проросійські політичні сили, популярність яких, як засвідчили нещодавні парламентські вибори, у Болгарії зростає», - вважає Ольга Бурда.

Балкани



Александер Кларксон, лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона, пропонує при оцінці показників налаштованості на підтримку України в Болгарії, а також в сусідній Греції звернути увагу на історичну особливість балканської ситуації.

«Для Греції і Кіпру Росія ніколи не була головним ворогом. Натомість вони завжди відчували загрозу з Туреччини. Також там є історичні підозри щодо Заходу через роль особливо США у підтримці військової диктатури в Греції, а також те, що Європа не втрутилася, щоб запобігти турецькому вторгненню на Кіпр», - нагадує Кларксон.

Він вважає, що назагал високий рівень підтримки України в Європі цілком очікуваний і значною мірою є результатом дій європейських лідерів, зокрема зусиль Еммануеля Макрона і Олафа Шольца, які разом з Джо Байденом показали 2021 і на початку 2022 року, що вони робили все можливе для запобігання російському вторгненню в Україну.

«А коли лютневе вторгнення Росії почалося, в багатьох країнах політичні партії і рухи швидко зрозуміли, що йдеться не лише про Україну, а про всю Європу і про основу цілої європейської системи і миру на континенті», - підкреслив Александр Кларксон.

Зростання вартості життя

93% опитаних в ЄС на перше місце серед проблем поставили проблеми зростання вартості життя і 82% стурбовані злиднями та соціальними проблемами. Далі у шкалі чинників, які турбують європейців, йдуть проблеми кліматичних змін - 81%, і така ж кількість стурбована загрозою розширення російської війни в Україні. 74% вважають серйозною загрозою ядерних інцидентів.

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