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Що надихає підтримку України в ЄС, і чому різниця між північним заходом та південним сходом?
Російська війна надалі зміцнює налаштованість європейців на допомогу Україні, і ¾ європейських громадян зараз схвалюють те, що ЄС робить для підтримки українців включно з санкціями проти Росії та з гуманітарними і військовими зусиллями.
Коли лютневе вторгнення Росії почалося, в багатьох країнах політичні партії і рухи швидко зрозуміли, що йдеться не лише про Україну, а про всю Європу.Александер Кларксон
Керівники Європейського Союзу заявляють, що будуть підтримувати Україну «так довго, як це буде потрібно» і європейці зі своїми лідерами переважно згодні.
«Євробарометр», який вимірює громадські настрої в ЄС на замовлення Європейського парламенту, показує, що російська війна в Україні залишається серед головних причин стурбованості європейців одразу після зростання вартості життя, що хвилює людей найбільше.
74% з 26000 опитаних між 12 жовтня і 7 листопада в усіх двадцяти семи країнах ЄС відповіли ствердно на запитання: «Чи схвалюєте ви підтримку, яку Європейський Союз надає Україні після вторгнення Росії»?
Дані також вчергове демонструють значні регіональні розбіжності настроїв у ЄС, де у північних і західних країнах схвалення підтримки України перевищує 90%, в той час як в кількох південно-східних не сягає 50%.
Найвищий показник бажання допомагати українцям показує Швеція - 97%, а найнижчий - Болгарія - 48%
Франція
78% підтримки допомоги ЄС Україні серед французів кореспондентка журналу «Український тиждень» у Франції Алла Лазарева пояснює французьким «прагненням до справедливості».
«Всі ці люди у Франції, які зараз підтримують Україну, вважають російський напад несправедливим, кажуть, що це абсолютно неприйнятно. Тому й підтримка», - вважає вона.
Важливу роль українська журналістка в Парижі відводить президентові Еммануелю Макрону, який «не залишає байдужими», навіть тих французів, які переважно його критикують.
«Довкола нього вирує багато емоцій і є багато уваги до його слів. А те, що він віднедавна почав казати, що «ми з українцями аж до перемоги» - це нове в його дискурсі, бо на початках він був набагато обережнішим. Зміна його слів і те, що Франція почала надавати Україні танки, все ж таки означає, що щось змінилося в його баченні, і це надихнуло тих, хто підтримує його і підтримує Україну», - вважає Алла Лазарева.
Португалія
92% схвалення підтримки України серед португальців надихає голову Спілки українців Португалії Павла Садоху, який вважає, що уряд прем’єр-міністра Антоніо Кошти відстає від своїх громадян.
«Загалом, я навіть дещо здивований, що з боку суспільства політична підтримка України не змінилася і є однією з найбільших серед країн ЄС», - каже активіст, припускаючи, що «португальське суспільство все більше приймає позицію, що єдиним вирішенням війни є перемога українців».
На його думку погляди португальців очевидно сформовані під впливом інформації про війну, зокрема з репортажів з України, а вже другим чинником він вважає те, що кажуть політики.
«На третю сходинку, я би поставив масове переміщення українців у країни ЄС. Це живі свідки. В деякій мірі, ця масова міграція допомогла політикам у ЄС швидше приймати рішення», - вважає Павло Садоха.
Болгарія
Лише 48% згодних з підтримкою України у Болгарії разом з сусідньою Грецією є найнижчим показником, виявленим в опитуванні. Також у Словаччині менше половини - 49% схвалюють європейську підтримку України.
Головний аргумент: Болгарія - найбідніша країна Євросоюзу, яка сама потребує допомоги. Такі настрої активно використовують проросійські політичні сили,Ольга Бурда
Ольга Бурда, колишня журналістка, яка вже десятий місяць мешкає у Болгарії, називає ті цифри відображенням досить сильних проросійських настроїв в країні, де на другий термін президентський термін переобрали «політика, який вважає Крим російським і є противником санкцій, запроваджених проти РФ».
«Президент Румен Радев виступає проти надання воєнної допомоги Україні. Офіційною причиною він називає небажання, аби Болгарія "була втягнута в конфлікт". Депутатів парламенту, які на десятий місяць російського нападу на Україну змогли таки схвалити угоду про допомогу українській армії зброєю, президент Болгарії назвав "підпалювачами війни" і дуже пошкодував, що не має можливості накласти вето на рішення парламенту», - звертає увагу Ольга Бурда.
Вона каже, що від болгарів часто лунають наголошування, що їхня країна «найбідніша в ЄС».
«Тут не бракує дискусій на тему надання в Болгарії притулку українським біженцям. І хоч грошові виплати на підтримку людей, що тікають від війни, є мінімальними (разова виплата еквівалентна 200 євро на родину), тут не бракує дискусій і на цю тему. Головний аргумент: Болгарія - найбідніша країна Євросоюзу, яка сама потребує допомоги. Такі настрої активно використовують проросійські політичні сили, популярність яких, як засвідчили нещодавні парламентські вибори, у Болгарії зростає», - вважає Ольга Бурда.
Балкани
Александер Кларксон, лектор з європейської політики в Королівському коледжі Лондона, пропонує при оцінці показників налаштованості на підтримку України в Болгарії, а також в сусідній Греції звернути увагу на історичну особливість балканської ситуації.
«Для Греції і Кіпру Росія ніколи не була головним ворогом. Натомість вони завжди відчували загрозу з Туреччини. Також там є історичні підозри щодо Заходу через роль особливо США у підтримці військової диктатури в Греції, а також те, що Європа не втрутилася, щоб запобігти турецькому вторгненню на Кіпр», - нагадує Кларксон.
Він вважає, що назагал високий рівень підтримки України в Європі цілком очікуваний і значною мірою є результатом дій європейських лідерів, зокрема зусиль Еммануеля Макрона і Олафа Шольца, які разом з Джо Байденом показали 2021 і на початку 2022 року, що вони робили все можливе для запобігання російському вторгненню в Україну.
«А коли лютневе вторгнення Росії почалося, в багатьох країнах політичні партії і рухи швидко зрозуміли, що йдеться не лише про Україну, а про всю Європу і про основу цілої європейської системи і миру на континенті», - підкреслив Александр Кларксон.
Зростання вартості життя
93% опитаних в ЄС на перше місце серед проблем поставили проблеми зростання вартості життя і 82% стурбовані злиднями та соціальними проблемами. Далі у шкалі чинників, які турбують європейців, йдуть проблеми кліматичних змін - 81%, і така ж кількість стурбована загрозою розширення російської війни в Україні. 74% вважають серйозною загрозою ядерних інцидентів.
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10 олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, мали “золоті візи” від Лондона - уряд Британії
Британський уряд 12 січня, повідомив раніше засекречену інформацію: певна кількість людей, які отримали так звані «золоті візи» для інвесторів-мільйонерів, могли набути свої статки через корупцію чи організовану злочинність. В урядовому звіті фігурують 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну.
Минулого року уряд Британії скасував візи, які пропонували шлях до резидентства тим, хто інвестував щонайменше 2 мільйони фунтів (2,43 мільйона доларів), за кілька днів до вторгнення Росії в Україну – на тлі занепокоєння уряду щодо надходження російських грошей незаконного походження.
Вперше такі візи уряд розслідував у 2018 році після отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля в Британії.
Висновки зберігалися у таємниці протягом багатьох років, але тепер уряд Британії оприлюднив деталі цього розслідування у парламенті. “Перегляд справ виявив невелику кількість осіб, пов’язаних із отримання візи для інвесторів, які потенційно могли збагатитись шляхом корупції чи іншої незаконної фінансової діяльності та/або були залучені в серйозну та організовану злочинність”, – йдеться у письмовій заяві міністра внутрішніх справ Суелли Брейвермен до парламенту.
Візи, вперше запроваджені в 2008 році, були популярні серед заможних людей з Росії, Китаю та Близького Сходу. Як повідомляє Reuters, "російські олігархи та новоспечені китайські підприємці стікалися до Лондона протягом останніх двох десятиліть, купуючи все: від розкішних будинків до футбольних клубів". Потік десятків мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій допоміг Лондону зберегти позиції однієї з провідних фінансових столиць світу. Але уряд був стурбований джерелом деяких багатств, особливо після вторгнення Росії в Україну.
Згідно із законом, іноземці, які інвестували 2 мільйони фунтів стерлінгів у британські активи, могли подати заявку на постійне проживання після п'яти років перебування в країні. Інвестування 10 мільйонів фунтів дозволяло подати заявку через два роки.
За словами Брейвермен, перевірка виявила “непропорційну кількість заявників з країн, визначених у Національній оцінці ризиків Великої Британії щодо відмивання грошей і фінансування тероризму”. Також було виявлено «докази високого ризику заявників, які шукали та використовували фінансові установи з найслабшим контролем належної перевірки клієнтів», - сказала посадовиця.
Уряд Британії відмовився озвучити, скільки віз було видано особам із кримінальним минулим, але Брейвермен сказала, що 10 неназваних олігархів, які потрапили під санкції після вторгнення Росії в Україну, були серед тих, хто використовував цю систему.
Загалом було видано понад 12 тисяч “золотих віз”, у тому числі понад 2,5 тисячі росіянам. Програма продовжувалася навіть після того, як у 2020 році спільний парламентський комітет з питань розвідки та безпеки заявив, що уряд «вітає олігархів з розкритими обіймами».
Опозиційна Лейбористська партія заявила, що реакція уряду є «абсолютно неадекватною», зокрема не надано відповіді на основні питання, наприклад, скільки віз було скасовано, скільки заявників отримали громадянство, а також про загрозу безпеці з боку злочинців, які використовували цей шлях для проникнення до Великої Британії.
"Українській матері, яка через російський обстріл пологового будинку втратила новонароджену дитину, потрібна справедливість", - Джапарова
Рада Безпеки ООН провела відкриті дебати міністерського рівня «Сприяння та зміцнення верховенства права в підтримці міжнародного миру та безпеки: верховенство права між націями». Дебати відкрив Генеральний Секретар ООН Антоніу Гутерріш. Серед ключових спікерів була і президентка Міжнародного суду ООН Джоан Доног’ю.
Перші подібні дебати Ради Безпеки відбулися ще у 2003-му. З того часу Радбез проводить такі тематичні дискусії кожні кілька років. Зазвичай під час засідання учасники обговорюють механізми, які є в ООН для зміцнення верховенства права: миротворчі місії, Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, а також спецсуди та трибунали.
Від початку повномасштабного російського вторгнення низка інструментів була застосована і в контексті України. Зокрема, 26 лютого Україна порушила справу проти Росії у Міжнародному суді ООН, який 16 березня наказав Росії негайно призупинити вторгнення.
2 березня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан оголосив, що продовжить розслідування ситуації в Україні після отримання звернень від 39 держав-учасниць МКС.
На початку березня після проведення термінових дебатів щодо ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії Рада з прав людини створила Незалежну міжнародну слідчу комісію щодо України. В її обов’язки входить розслідування «усіх передбачуваних порушень і зловживань правами людини, порушення міжнародного гуманітарного права та пов’язаних злочинів у контексті агресії проти України з боку Російської Федерації», а також збереження інформації, документації та доказів таких порушень та зловживань з огляду на будь-які майбутні судові процеси.
14 листопада Генеральна Асамблея ухвалила резолюцію, в якій рекомендує створити реєстр для документування збитків, «заподіяних міжнародно-протиправними діями Росії в Україні або проти України».
Незважаючи на те, що Україна не є членом Радбезу, її запросили до участі в дебатах. Україну представляла перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова. У своєму виступі вона багато говорила про притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини. «Тема цих дебатів – просування та зміцнення верховенства права. А про яке верховенство права можна говорити без справедливості? Уявіть собі матір, яка щойно втратила свою новонароджену дитину, як це сталося в Запорізькій області, коли Росія в листопаді обстріляла пологовий будинок. Очевидно, що їй потрібна справедливість, їй потрібні відповіді на її питання, їй потрібно знати, що винні у цьому жахливому злочині будуть покарані», - зазначила вона.
За словами Джапарової, підзвітність та відновлення справедливості є одними з ключових пунктів формули миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський. І єдиний спосіб досягти цієї мети - притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності, як це було з нацистським керівництвом. І лідерство США, Франції, Великої Британії та Радянського Союзу, які підписали угоду про створення військового трибуналу, переконана Джапарова, зробило це можливим після Другої світової. «Це те, що ми маємо зробити зараз, створити трибунал щодо злочину агресії Росії проти України», - додала вона та закликала країни-члени ООН підтримати відповідну резолюцію.
Тема України лунала практично в кожному виступі. Зокрема постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що немає жодної міжнародно-правової підстави для російського вторгнення в Україну. «Росія порушила статут Організації Об’єднаних Націй, а її військові сили скоїли воєнні злочини в Україні. Генеральна Асамблея потужно підтримала резолюцію, яка чітко та однозначно засудила незаконні так звані «референдуми». Не дивно, що багато країн не певні, що статут ООН та фундаментальні принципи, на яких організація була створена – дотримані. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності, так само як ми маємо притягнути до відповідальності усіх тих, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність, права людини та фундаментальні свободи людини», - додала вона.
Девід Рутлей, міністр Великої Британії у справах Америки та Карибського басейну, зазначив, що статут ООН містить статті, які зобов’язують країни-члени не погрожувати та не використовувати силу проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої країни. І усі суперечки мають розв’язуватися мирним шляхом. «Це принципи, які ми зобов’язалися виконувати. І незважаючи на всі трагедії та кровопролиття останніх восьми десятиліть, правдою є те, що кількість смертей у державних конфліктах впала на 95% між 1946 і 2020 роками. І, незважаючи на те, що багато країн – насправді переважна більшість – продемонстрували, наскільки серйозно вони сприймають свої зобов’язання за Статутом ООН, кілька продовжують демонструвати свою зневагу до міжнародного порядку та верховенства права», - заявив він.
Незаконне вторгнення Росії в Україну є особливо яскравим прикладом цього, додав Рутлей. Своїм неспровокованим вторгненням, фіктивними референдумами та незаконними спробами анексії Росія продемонструвала зневагу до своїх зобов’язань за Статутом ООН. «Це стає ще кричущим через те, що Росія є постійним членом цієї Ради, що несе з собою особливу відповідальність», - зазначив він.
Рутей переконаний, що будь-яке порушення Статуту ООН та його фундаментальних принципів «становить загрозу для всіх нас». Саме тому зараз, як ніколи, міжнародне співтовариство має об’єднатися, щоб підтвердити підтримку Статуту ООН і верховенства права.
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