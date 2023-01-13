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Час-Time

Росія кидає своїх військових під кулі в Соледарі - Білий дім.ЧАС-ТАЙМ

Росія кидає своїх військових під кулі в Соледарі - Білий дім.ЧАС-ТАЙМ
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Росія кидає своїх військових під кулі в Соледарі - Білий дім.ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Із візитом у Вашингтон прибув премʼєр-міністр Японії Фуміо Кішіда. Джон Кірбі: Між обома сторонами в Соледарі триває запекла боротьба. США продовжать допомагати українцям оборонятись на цьому та іншому напрямках. У штаб-квартирі ООН розпочалося засідання Ради безпеки, присвячене Україні. Інтерв’ю із Еміне Джапаровою про майбутнє підтримки України. Надати Україні всю необхідну військову допомогу вже зараз, бо це й наша боротьба - закликала в інтерв’ю українській службі «Голосу Америки» колишня держсекретарка США Кондоліза РайсУкраїнські стартапи показали «гідність та гордість» на технологічній конференції CES у Лас-Вегасі.

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