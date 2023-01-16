Брифінг Голосу Америки. Реакції на обстріл Дніпра, Британія посилює військову допомогу
Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, як на Заході реагують на обстріл Росією Дніпра - і про посилення військової допомоги від Британії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
Випуски
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січень 13, 2023
Брифінг Голосу Америки.
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січень 11, 2023
Брифінг Голосу Америки. Польща пообіцяла Україні танки Leopard
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