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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Реакції на обстріл Дніпра, Британія посилює військову допомогу

Брифінг Голосу Америки. Реакції на обстріл Дніпра, Британія посилює військову допомогу
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Брифінг Голосу Америки. Реакції на обстріл Дніпра, Британія посилює військову допомогу

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Говоримо про те, як на Заході реагують на обстріл Росією Дніпра - і про посилення військової допомоги від Британії. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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