Брифінг Голосу Америки. Війна має закінчитися перемогою України - Джеймс Клеверлі у Вашингтоні

Брифінг Голосу Америки - наживо. З візитом у Вашингтоні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі. Мета - координація військової допомоги Україні. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.