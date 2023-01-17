Прем'єр Нідерландів зустрівся з Байденом – заяви щодо України. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Генерал Марк Міллі відвідав українських військових на тренуваннях у Німеччині. У Вашингтоні перебувають міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, які зустрічаються з американським керівництвом з метою, зокрема, координації глобальних зусиль для допомоги Україні. Україна має підтримку більшості американських законодавців з обох партій, а також повну підтримку американського народу, - конгресменка-демократка Марсі Каптур. Литовські "ельфи" борються з кремлівськими "тролями" та дезінформацією Москви. Як Starlink допомагає українським військовим та пересічним громадянам України.