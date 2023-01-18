Брифінг Голосу Америки. Реакція світу на трагедію у Броварах

Брифінг Голосу Америки - наживо. Світові лідери висловлюють співчуття українцям через аварію гелікоптера у Броварах. "Це ще одне суворе нагадування про жорстокі руйнування і величезне горе, яке приносить ця війна" - заявили в НАТО. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.