Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ

В ефірі Час-Тайм. Президент та перша леді США висловили особисте співчуття родинам жертв катастрофи гелікоптера в Броварах під Києвом. Україні негайно потрібно більше допомоги, оскільки Росія не збирається відступати у своїй загарбницькій війні і ймовірно готується до нових наступів - про це заявили керівники країн та західні лідери – учасники Давоського форуму. Ексклюзивне інтерв’ю з посолкою України у США Оксаною Маркаровою: про оборонну допомогу США Україні, підтримку України в новому Конгресі та співпрацю зі США з притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України. Українці у штаті Вашингтон провели зимовий фестиваль-вертеп, де збирали кошти на допомогу Україні.