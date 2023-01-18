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Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ

Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ
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Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент та перша леді США висловили особисте співчуття родинам жертв катастрофи гелікоптера в Броварах під Києвом. Україні негайно потрібно більше допомоги, оскільки Росія не збирається відступати у своїй загарбницькій війні і ймовірно готується до нових наступів - про це заявили керівники країн та західні лідери – учасники Давоського форуму. Ексклюзивне інтерв’ю з посолкою України у США Оксаною Маркаровою: про оборонну допомогу США Україні, підтримку України в новому Конгресі та співпрацю зі США з притягнення Росії до відповідальності за злочини проти України. Українці у штаті Вашингтон провели зимовий фестиваль-вертеп, де збирали кошти на допомогу Україні.

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