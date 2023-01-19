Україні потрібно більше допомоги: головне з Давосу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Україні негайно потрібно більше допомоги, оскільки Росія не збирається відступати у своїй загарбницькій війні і ймовірно готується до нових наступів - про це заявили керівники країн та західні лідери – учасники Давоського форуму. Президент та перша леді США висловили особисте співчуття родинам жертв катастрофи гелікоптера в Броварах під Києвом. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що падіння вертольота в Броварах стало "новою трагедією" для країни, яка вже постраждала під час війни.
Випуски
-
-
-
січень 14, 2023
США та Японія консолідують підтримку України. Студія Вашингтон
-
січень 13, 2023
Дебати в Радбезі ООН: заяви щодо України. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
-
-