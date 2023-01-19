Україні потрібно більше допомоги: головне з Давосу. СТУДІЯ ВАШИНГТОН

Сьогодні в Студії Вашингтон. Україні негайно потрібно більше допомоги, оскільки Росія не збирається відступати у своїй загарбницькій війні і ймовірно готується до нових наступів - про це заявили керівники країн та західні лідери – учасники Давоського форуму. Президент та перша леді США висловили особисте співчуття родинам жертв катастрофи гелікоптера в Броварах під Києвом. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що падіння вертольота в Броварах стало "новою трагедією" для країни, яка вже постраждала під час війни.