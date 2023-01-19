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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Чи наважиться Німеччина на передачу танків Україні?

Брифінг Голосу Америки. Чи наважиться Німеччина на передачу танків Україні?
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Брифінг Голосу Америки. Чи наважиться Німеччина на передачу танків Україні?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр оборони США Ллойд Остін - у Німеччині. Чи наважиться Берлін на передачу танків Україні? Як світова спільнота може допомогти відбудувати українські міста? - включення з Давоса. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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