Брифінг Голосу Америки. Чи наважиться Німеччина на передачу танків Україні?
Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр оборони США Ллойд Остін - у Німеччині. Чи наважиться Берлін на передачу танків Україні? Як світова спільнота може допомогти відбудувати українські міста? - включення з Давоса. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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січень 18, 2023
Брифінг Голосу Америки. Реакція світу на трагедію у Броварах
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січень 13, 2023
Брифінг Голосу Америки.
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січень 11, 2023
Брифінг Голосу Америки. Польща пообіцяла Україні танки Leopard