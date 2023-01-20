Результати «Рамштайн-8»: прес-конференція Остіна і Міллі наживо з перекладом. Брифінг Голосу Америки

Підсумки «Рамштайн-8». Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України 20 січня. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску програми «Брифінг Голосу Америки». Дивіться наживо о 17:30 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.