Результати «Рамштайн-8»: прес-конференція Остіна і Міллі наживо з перекладом. Брифінг Голосу Америки
Підсумки «Рамштайн-8». Прес-конференція міністра оборони США Ллойда Остіна та голови об’єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі за підсумками засідання Контактної групи з оборони України 20 січня. Дивіться наживо з перекладом українською в ефірі спеціального випуску програми «Брифінг Голосу Америки». Дивіться наживо о 17:30 за Києвом. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.
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