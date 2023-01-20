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Час-Time

Рамштайн-8: партнери посилюють військову допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

Рамштайн-8: партнери посилюють військову допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ
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Рамштайн-8: партнери посилюють військову допомогу Україні. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Низка країн світу посилює військову допомогу Україні - результати засідання контактної групи з оборони України у Німеччині. Реакція міністра оборони України Олексія Резнікова на результати переговорів. Припинити суперечки та надати Україні танки - закликали впливові американські сенатори, які відвідали Київ. Як ООН протидіє Росії, які недоліки має система, та чи позбавлять Росію членства в Радбезі – інтерв’ю із постійним представником ЄС в ООН. Майже мільйон доларів для України завдяки синьо жовтими свічкам зібрала родина українців зі США.

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