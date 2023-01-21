Байден: Україна отримає всю необхідну допомогу

Росія намагається залякати Захід ескалацією в разі, якщо країни-партнери України будуть надалі постачати їй зброю, в той час, як на фронті ситуація зайшла у глухий кут, вважають західні військові експерти. Вони також відзначають, що для збільшення підтримки війни громадськістю Росії, Кремль намагається дедалі більше проводити паралелі між агресією проти України та захистом країни проти гітлерівської Німеччини під час Другої світової війни, відроджуючи «міф про Велику вітчизняну війну».

Британська військова розвідка вважає, що війна Росії в Україні зайшла в глухий кут з тим, що ані українські, ані російські сили не можуть зараз здійснити прорив на жодній ділянці фронту.

При цьому, у своєму твіті Міністерство оборони Великої Британії попереджає, що на Донбасі росіяни готуються до наступу в напрямку Бахмута, і можливість їхнього просування реальна.

«Останніми днями найжорсткіші бої точилися в трьох секторах. На північному сході, біля Кремінної, Україна, ймовірно, досягла невеликих успіхів і успішно захищалася від російської контратаки», – мовиться у щоденному звіті, який Міністерство оборони Великої Британії публікує у Twitter.

Британські аналітики додають, що на Донбасі, у Бахмутському секторі сили «вагнеріців» та російські військові, ймовірно, відновлюються після захоплення Соледара.

А «загалом конфлікт перебуває в глухому куті». «Однак існує реалістична можливість просування місцевих російських сил навколо Бахмута», – мовиться у твіті.

Замість операцій на фронті Кремль проводить «інформаційні операції» – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що, не маючи можливості перешкодити новим постачанням зброї Україні, яка готується до нового контрнаступу, Кремль проводить «інформаційні операції».

Кремль намагається підірвати готовність Заходу допомагати Україні, переконуючи його, що існує загроза ескалації через цю військову допомогу. Як зауважують аналітики ISW, російські керівники, ймовірно, «продовжать відповідати на розмови Заходу про подальшу військову допомогу нечіткими погрозами ескалації, які не мають відповідного підкріплення».

«Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков 20 січня заявив, що якщо на зустрічі на авіабазі Рамштайн у Німеччині міністри оборони Заходу приймуть рішення про надання Україні важких танків, то це лише «додасть проблем для України та українського народу», – пише ISW у своєму твіті.

Також експерти ISW вважають, що на внутрішню аудиторію Кремль, імовірно, намагається представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для тривалої війни в Україні.

Як зауважують аналітики вашингтонського інституту, 19 і 20 січня російські джерела та джерела в соціальних мережах поширили зображення, на яких російські військові встановлюють системи протиповітряної оборони на даху будівлі Міністерства оборони Росії в Москві та в інших місцях поблизу міста.

"Речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати зображення, а депутат Держдуми Євген Лебедєв назвав їх фейком", – кажуть фахівці ISW.

Але вони додають, що «деякі російські військові блогери із задоволенням відреагували на ці зображення», з коментарями, що «нарешті жителі Москви дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні».

Малоймовірно, щоб Кремль вважав, що Україна буде націлюватися на Москву, тому встановлення систем ППО на очах москвичів фахівці ISW вважають «посиленням інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв».

Кремль намагається збільшити підтримку війни, порівнюючи її з «Великою вітчизняною»

Ця демонстрація, на думку аналітиків ISW, є частиною нової інформаційної операції, яка ставить нинішню війну проти України у контекст «російських міфів про Велику вітчизняну війну.

«Імовірно, вона має на меті збільшити підтримку Росією військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрози для Москви і решти російського центру, як це було з нацистською Німеччиною під час її вторгнення в Радянський Союз», – мовиться у повідомленні ISW, опублікованому у п’ятницю вечері.

А в суботу з’явився новий твіт колишнього президента Росії, а нині заступника голови Ради національної безпеки Дмитра Медведєва, у якому відреагував на заяву ЄС верховного представника ЄС із зовнішньополітичних питань Жозепа Борреля про російські маніпуляції історичними питаннями. Медведєв провів паралелі між Західною Європою і Україною та нацистами. "І війна проти них – це нова Вітчизняна. Перемога буде за нами; як у 1812 і 1945 роках", – додав Дмитро Медведєв у Twitter.

У своєму виступі в Мадриді напередодні п’ятничної зустрічі в Рамшйтайні Боррель заявив, що Захід має допомогти Україні.

«Ми повинні дати Україні зброю, необхідну не тільки для відсічі, що вони й роблять, але й для повернення території», – заявив Боррель і додав, що «було б абсурдно думати, що Росія програла війну або що її армія некомпетентна».

«Росія – велика країна, велика нація, яка звикла боротися до кінця, майже програти, а потім відновитися», – сказав Боррель у своїй промові, згадавши вторгнення Французької імперії Наполеона Бонапарта в 1812 році та гітлерівської Німеччини в 1941 році як історичні приклади.

У четвер Боррель написав у Twitter, що «маніпуляція правдою з боку Росії досягла найнижчої точки».

«Між нацистською Німеччиною та міжнародною допомогою Україні задля захисту її території та народу не існує паралелей. Заперечення Голокосту, викривлення і тривіалізація суперечать законодавству і цінностям ЄС», – написав Боррель.

Боррель висловив критику на адресу російського міністра закордонних справ Сергій Лаврова, який звинуватив «Захід» у пошуку «остаточного рішення» для Росії. «Це є абсолютно недоречним, неповажним та таким, що порочать пам’ять про шість мільйонів євреїв та інших жертв, які були систематично вбиті під час Голокосту, – заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.