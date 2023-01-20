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"Прорив" із танками: українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких “Леопардах 2” - Резніков
Перед нинішньою зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн, Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків. І хоча оголошень про їх надання так і не прозвучало, але Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричку.
"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на "Леопардах 2”.
За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо "Леопадрів" та Британії щодо "Челленджерів".
Як сказав президент Зеленський учасникам Світового форуму у Давосі, “постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків”. І поки чітких рішень немає, високопосадовці продовжують виголошувати заяви. Тож перемовини і дебати тривають активно.
Крім того, у рамках "Рамштайну" відбулася окрема зустріч представників країн-власників танків "Леопард 2" німецького виробництва, повідомляє Міністерство оборони Португалії.
Португалія готова "визначити шляхи"
Уряд Португалії висловив готовність у координації з партнерами “визначити шляхи підтримки України цією потужністю”, - йдеться у повідомленні Міноборони, яке цитують ЗМІ. Португальці також запропонували провести відповідні навчання і повідомили, що рішення про відправку цих танків в Україну ще не ухвалено, проте буде надано 14 бронетранспортерів М113. Крім них надійдуть і 8 потужних електрогенераторів, 120-міліметрові боєприпаси та медичне обладнання.
Польща: танки до кінця березня мають бути в Україні
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він зберігає оптимізм щодо того, що союзники таки досягнуть згоди щодо поставок танків Leopard в Україну. «Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні на полях сьогоднішньої конференції та обговорили це», — цитують ЗМІ слова Блащака журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.
«Я поділяю українську точку зору... тому наша польська відповідь — до кінця березня доставити в Україну техніку та навчити українських солдатів на рівні бригад», — сказав він.
«Я переконаний, що створення цієї коаліції буде успішним, як успішно пройшло питання передачі Україні систем Patriot», — сказав Блащак, нагадавши присутнім про інцидент у Польщі поблизу українського кордону, де внаслідок вибуху ракети вбито двох мирних жителів.
На запитання, чи передасть Польща наявні у неї танки "Леопард" німецького виробництва, навіть якщо Берлін не погодиться, він сказав, що найближчим часом порушить це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує CNN.
США щодо західних танків
Ллойд Остін, міністр оборони США зі свого боку накож згадав ініціативи Польщі: “У цих пропозиціях [для України] є танки. Наприклад, Польща продовжує пропонувати танки і надасть танки. Інші країни також пропонують надати танкові потужності. Але як ви чули, Німеччина не ухвалила рішення щодо танків "Леопард".
НАТО: подбати про дієздатність наявного озброєння
Єнс Столтенберґ, генеральний секретар НАТО наголошує, що окрім питання нових пакетів озброєння важливим залишається питання обслуговування вже наявної в Україні техніки: «Так, бойові танки важливі, але також важливі й усі інші види устаткування. А окрім додавання нової техніки нам також треба пам’ятати не лише про нове, але й про те, що старіша техніка, яка вже там, повинна бути дієздатною. Це означає, що потрібні боєприпаси, потрібні запчастини, потрібен ремонт і навчання».
Щодо американсько-німецьких обмінів коментарями про танки, то, як повідомляв Голос Америки, глава Пентагону заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків.
На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів: “Немає зв'язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.
Як повідомляв "Голос Америки", в Європі американські "Абрамси" є лише у Польщі, відтак можливості обслуговування цих танків для України обмежені. Тоді як німецькі "Леопарди 2" мають значно більше країн, зокрема, Туреччина, Австрія, Данія, Канада, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Іспанія та інші.
Сучасними німецькими танками "Леопард 2", які були презентовані у 1979 році, володіють 13 європейських країн, включаючи Польщу та Фінляндію, інформує CNN з посиланням на міжнародний аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин".
Загалом по всій Європі є близько 2000 цих танків різного рівня готовності. Кожен з них танк містить 120-мм гладкоствольну гармату та 7,62-мм кулемет. Він може розвивати швидкість 70 км на годину або 50 км на годину на бездоріжжі, що робить маневреність однією з його ключових характеристик. За словами німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann, існує також повний захист від загроз, включаючи саморобні вибухові пристрої, міни або протитанковий вогонь.
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«Країни цієї контактної групи продовжуватимуть допомагати Україні захиститися», – генерал Марк Міллі. Відео
«З військової точки зору, я вважаю, цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України. Врешті-решт президент Путін, Росія усвідомить, наскільки вони стратегічно прорахувались», – генерал Марк Міллі
Україна задоволена результатами “Рамштайну”. Не всю допомогу озвучили публічно - міністр оборони Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков висловив задоволення результатами засідання Контактної групи з оборони України “Рамштайн” у Німеччині, що пройшло у п'ятницю, 20 січня.
В ексклюзивному інтерв'ю Українській служби “Голосу Америки” міністр Резніков розповів:
“Я дуже задоволений і дуже дякую Ллойду Остіну і Марку Міллі, команді, яка організувала “Рамштайн”, і звісно, приймаючій стороні, Німеччині, і новому міністру, пану Борису. Ключові слова, які були сьогодні важливими, це єдність, своєчасність, негайність надання допомоги, створення спроможності ЗСУ, сектору безпеки і оборони, продовжувати контрнаступальні операції зі звільнення окупованих територій”.
За словами міністра, крім озвученої військової допомоги Україні, “деякі пакети були озвучені за закритими дверима, це надихає, тому я дуже задоволений”.
За його словами, на засіданні Контактної групи значну увагу приділили “посиленню протиповітряної оборони”.
“Це питання, яке серйозно розвивається, ми говорили на “Рамштайні” не лише про Patriot, а й про інші системи. Мова йде про короткі, середні і дальні можливості дії, так само це стосується по висоті”, - заявив Олексій Резніков.
“Наша задача - не втратити ініціативу. Тому сьогодні прозвучало одне з ключових слів - своєчасність і негайність надання допомоги, - наголосив глава оборонного відомства України. - Всі розуміють, що для опанування складних нових технік потрібен час, але українські військовослужбовці захисники і захисниці вже продемонстрували, що вони швидко опановують сучасні складні системи, від артилерії до UAV (безпілотники - ред.). Наприклад, навчання на тих же Patriot буде значно швидше зроблено, і так далі”.
Резніков повідомив, що українські військові вже перебувають на території США, вже почали процес навчання на системах протиповітряної оборони Patriot. “Вони його мають завершити радикально скоріше, ніж це передбачено традиційними стандартами, тому тримаємо кулаки”, - сказав міністр.
“Нам головне, щоб їх надали на полігони, де будуть готуватися наші підрозділи, і вони будуть готові до стримання можливого повторення навали, умовно кажучи, на початку весни цього року”, - додав Резніков.
Міністр оборони України наголосив, що Україна готується до потенційного масштабного нападу Росії навесні, і партнерам про це відомо: “Ми давно про це кажемо, і наша розвідка, і аналітики, і генеральний штаб, тому ми звісно до цього готуємось, ми звісно сигналізували про це нашим партнерам, ми з ними - на одній сторінці у сприйнятті всіх цих ризиків”.
На питання, чому росіяни встановлюють системи протиповітряної оборони на будівлях у Москві, Олексій Резніков віджартувався: “Це говорить про те, що їх спеціальна військова операція відбувається за планом, якщо вони вже починають ставити системи оборони. Вони створили командування оборони Криму, вони створили Московський воєнний округ, чого вони не робили ще з часів Другої Світової війни, тобто вони серйозно просуваються в своїй операції. Так що починають ховатися за своїми системами оборони, а не нападу”.
США готуються передати Україні гроші російських олігархів, конфісковані за кордоном – американський прокурор
Американський прокурор, який очолює спеціальну групу, що розслідує закордонні операції найбагатших російських олігархів, заявив, що незабаром Україна може отримати майже мільярд доларів з їхніх активів.
Ендрю Адамс, директор оперативної групи KleptoCapturе, сказав у четвер, що його спеціальна оперативна група, яка протягом останніх 10 місяців займалася боротьбою з найбагатшими російськими олігархами, зібрала майже на мільярд доларів активів «набутих кримінальним шляхом», і має на меті передати ці гроші на допомогу Україні.
«Ми готові розпочати передачу конфіскованих активів на користь України. Я хочу підкреслити, що це відносно недавня зміна", – сказав Адамс.
Він зазначив, що передача коштів з Мін'юсту до Держдепу США для допомоги Україні "відбудеться в найближчі тижні та місяці, коли будуть отримані перші остаточні рішення про конфіскацію певних активів".
За словами Адамса, «зрозуміло, ці суми мізерні в порівнянні зі збитками від катастрофи, завданої Росією» Україні та українцям, але «це є внесок і це важливо».
Адамс сказав, що передача цих коштів Україні стала можливою на підставі на нового закону, ухваленого Конгресом наприкінці року та підписаного президентом. Закон про консолідовані асигнування 2023 року (Consolidated Appropriations Act of 2023) надає повноваження Міністерству юстиції спрямовувати конфісковані кошти до Державного департаменту для надання допомоги Україні.
Адамс розповів, що його група, яку прокуратура США уповноважила в березні 2022 року займатися розслідуванням російських олігархів, з небувалою швидкістю провела конфіскацію активів російських олігархів, вартістю від кількох сотень мільйонів до мільярда.
«У ці активи входили яхти, літаки, грошові рахунки, пакети цінних паперів, нерухомість, набуті незаконними шляхами. Як правило, ці активи пов’язані з відмиванням грошей, або це – доходи, отримані шляхом ухиляння від санкцій, або ухилення від експортних обмежень. Основною метою цих конфіскацій була швидка демонстрація потужності, масштабу та відданості Сполучених Штатів створенню економічної блокади людей, які надають Кремлю матеріальну підтримку», – сказав Ендрю Адамс, виступаючи на події, організованій Гудзонівським Інститутом у Вашингтоні.
За його словами, вжиття негайних заходів було спробою підштовхнути американських прокурорів та правоохоронні органи союзників США по всьому світу наслідувати приклад Америки.
«Ці негайні дії були задумані як певний однозначний сигнал для приватного сектору, що обсяг і швидкість цих розслідувань вимагатимуть швидкої реакції та безпрецедентного рівня виконання рішень», – сказав прокурор.
Адамс навів приклад швидкої взаємодії американських інституцій у випадку арешту активів, «пов’язаних з кремлівським пропагандистом Костянтином Малофєєвим» та його мережею, вибудованою для ухилення від санкцій.
«Як стверджується в обвинувальному акті, він допомагав російському режиму шляхом надання коштів і пропаганди з моменту першого вторгнення до Криму в 2014 році», – зазначив Адамс і додав, що справа стосувалася подій до створення його комісії.
Адамс наголосив, що російське вторгнення кардинально змінило швидкість та рівень міжнародної співпраці у розслідуваннях дій російських олігархів.
«Раніше здатність Сполучених Штатів діяти в рамках цих розслідувань і діяти за потенційними звинуваченнями були обмежені. Але незаконне, насильницьке порушення Росією міжнародного права створило умови для різких змін у цьому глобальному контексті, і через кілька днів після оголошення спеціальної групи оперативна група заарештувала банківські рахунки Малофєєва у Сполучених Штатах, та домоглася арешту посередника Малофєєва у Сполученому Королівстві, і це був приклад негайної публічної демонстрації кардинальних змін у глобальній співпраці», – сказав Адамс.
Ще один приклад, який навів Адамс у своєму виступі – арешт і вилучення 100-метової яхти Amadea, вартістю 325 мільйонів доларів, яка належала олігарху Сулейману Керімову. За словами Адамса, для її арешту була потрібна міжнародна співпраця, яка тривала рекордний час – яхту, яка «тікала від міжнародного переслідування з Атлантики через Панамський канал» було заарештовано «протягом тижнів, а не років».
За словами Адамса, його оперативна група також зупинила переміщення військових технологій і матеріалів до Росії, що може мати вплив на можливість Росії воювати в Україні.
Американський прокурор наголосив, що робота його групи розрахована на довгострокову перспективу і включатиме глобальну співпрацю, щоб у світі не залишилося «безпечних гаваней для грошей нелегального походження».
США вперше наклали санкції на російських олігархів та інших осіб, близьких до президента Росії Володимира Путіна, у 2014 році після вторгнення Росії в Крим. Нові санкції були накладенні у 2018 році.
- Голос Америки
Новий пакет військової підтримки допоможе Україні звільнити більше територій - генерал Марк Міллі
З новим пакетом військової допомоги Україна зможе звільнити більше окупованих територій, але навряд чи до кінця року вдасться виштовхнути росіян з кожного сантиметра української землі. Про це заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі під час прес-конференції за підсумками засідання Контактної групи з оборони України у Німеччині 20 січня.
“З військової точки зору, це дуже важка боротьба, – сказав генерал. – Тривають дуже складні бої”. За його словами, значною мірою бої ускладнюються тим, що територіально поле бою дуже розтягнуте.
Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху.Міністр оборони США Ллойд Остін
«З військової точки зору, я вважаю, цього року буде дуже, дуже важко викинути російські війська з кожного дюйма окупованої Росією України”, - заявив генерал Міллі. При цьому він додав: “дуже ймовірно”, що з новими збройними можливостями Україна зможе звільнити більше територій.
Оцінюючи втрати серед російських військових, Міллі сказав, що це “значно більше, ніж 100 тисяч людей”.
Марк Міллі: “Вони дуже постраждали... це дуже-дуже кровопролитна війна».
“Путін може і повинен закінчити цю війну вже зараз. Це від нього залежить”, - вважає Міллі. Генерал переконаний, що врешті-решт колись ця війна має закінчитись “десь за столом переговорів”.
"Врешті-решт президент Путін, Росія усвідомить, наскільки вони стратегічно прорахувались”, - сказав Міллі.
Міністр оборони США Ллойд Остін назвав нинішній період “вирішальним моментом для України, щоб себе захистити”.
“Я впевнений, що міжнародні партнери України з усього світу готові скористатись цим моментом”, - сказав глава Пентагону.
За його словами, сьогоднішнє засідання у форматі “Рамштайн” було зосереджене на потребах України з протиповітряної оборони, броньованого транспорту, а також на зусиллях із тренування українських військових.
Ллойд Остін розповів, що надання різних видів озброєнь Україні передбачає, крім самої зброї, ще й тренування, обслуговування та утримання цього озброєння. За словами Остіна, на військових тренуваннях українців не лише вчать, як користуватись озброєнням, але й як маневрувати, уникати перепон і подібні речі.
Він наголосив, що системи ППО Україна отримає від США, Німеччини та Нідерландів. Коментуючи новий масштабний пакет військової допомоги Україні від різних країн-учасниць “Рамштайну”, Остін зазначив: “Якщо це озброєння правильно застосувати, воно допоможе досягти успіху”. Міжнародні партнери докладуть всіх зусиль, каже він, щоб застосування цього озброєння було результативним.
“В час, коли російська жорстокість посилюється, рішучість цієї Контактної групи зростає”, - наголосив міністр оборони США Ллойд Остін.
Генерал Міллі зауважив, що за весь час своєї кар'єри не бачив такої єдності НАТО як тепер: “За всі 43 роки моєї служби в війську, це найбільш об'єднане НАТО, яке я бачив”, - сказав генерал Марк Міллі.
Міністр оборони США висловив переконання, що міжнародні партнери готові підтримувати Україну у довгостроковій перспективі.
“Це не лише про українську безпеку, а й про європейську та глобальну безпеку. Це про те, який світ ми хочемо, що успадкували наші діти і онуки. Про світ, де закони мають значення, права мають значення, де люди можуть обирати власний шлях”, - сказав глава оборонного відомства США Ллойд Остін.
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