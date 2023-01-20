"Прорив" із танками: українські танкісти розпочнуть навчання на німецьких “Леопардах 2” - Резніков

Перед нинішньою зустріччю очільників оборонних відомств на базі Рамштайн, Україна зверталась до союзників із запитом про надання сучасних західних танків. І хоча оголошень про їх надання так і не прозвучало, але Україна отримала "позитивний прорив" у цій темі, розповів міністр оборони України Олексій Резніков у ексклюзивному інтерв'ю очільнику Української служби Голосу Америки Русланові Петричку.

"Маємо прорив - це можливість для країн, які володіють “Леопардами”, починати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів, - сказав Резніков. - З цього ми почнемо, а тоді будемо далі рухатися. Я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде і до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Тому що перший крок зроблено: почнемо навчальні [українських] екіпажів програми на "Леопардах 2”.

За словами Резнікова, домовленостей про навчання було досягнуто завдяки "танковим" ініціативам - Польщі щодо "Леопадрів" та Британії щодо "Челленджерів".

Як сказав президент Зеленський учасникам Світового форуму у Давосі, “постачання західних танків має випередити вторгнення чергових російських танків”. І поки чітких рішень немає, високопосадовці продовжують виголошувати заяви. Тож перемовини і дебати тривають активно.

Крім того, у рамках "Рамштайну" відбулася окрема зустріч представників країн-власників танків "Леопард 2" німецького виробництва, повідомляє Міністерство оборони Португалії.

Португалія готова "визначити шляхи"

Уряд Португалії висловив готовність у координації з партнерами “визначити шляхи підтримки України цією потужністю”, - йдеться у повідомленні Міноборони, яке цитують ЗМІ. Португальці також запропонували провести відповідні навчання і повідомили, що рішення про відправку цих танків в Україну ще не ухвалено, проте буде надано 14 бронетранспортерів М113. Крім них надійдуть і 8 потужних електрогенераторів, 120-міліметрові боєприпаси та медичне обладнання.

Польща: танки до кінця березня мають бути в Україні

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що він зберігає оптимізм щодо того, що союзники таки досягнуть згоди щодо поставок танків Leopard в Україну. «Я бачу надію, тому що міністри 15 країн зустрілися сьогодні на полях сьогоднішньої конференції та обговорили це», — цитують ЗМІ слова Блащака журналістам на авіабазі Рамштайн у Німеччині.

«Я поділяю українську точку зору... тому наша польська відповідь — до кінця березня доставити в Україну техніку та навчити українських солдатів на рівні бригад», — сказав він.

«Я переконаний, що створення цієї коаліції буде успішним, як успішно пройшло питання передачі Україні систем Patriot», — сказав Блащак, нагадавши присутнім про інцидент у Польщі поблизу українського кордону, де внаслідок вибуху ракети вбито двох мирних жителів.

На запитання, чи передасть Польща наявні у неї танки "Леопард" німецького виробництва, навіть якщо Берлін не погодиться, він сказав, що найближчим часом порушить це питання під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, інформує CNN.

США щодо західних танків

Ллойд Остін, міністр оборони США зі свого боку накож згадав ініціативи Польщі: “У цих пропозиціях [для України] є танки. Наприклад, Польща продовжує пропонувати танки і надасть танки. Інші країни також пропонують надати танкові потужності. Але як ви чули, Німеччина не ухвалила рішення щодо танків "Леопард".

НАТО: подбати про дієздатність наявного озброєння

Єнс Столтенберґ, генеральний секретар НАТО наголошує, що окрім питання нових пакетів озброєння важливим залишається питання обслуговування вже наявної в Україні техніки: «Так, бойові танки важливі, але також важливі й усі інші види устаткування. А окрім додавання нової техніки нам також треба пам’ятати не лише про нове, але й про те, що старіша техніка, яка вже там, повинна бути дієздатною. Це означає, що потрібні боєприпаси, потрібні запчастини, потрібен ремонт і навчання».

Щодо американсько-німецьких обмінів коментарями про танки, то, як повідомляв Голос Америки , глава Пентагону заперечив будь-який зв'язок між наданням Україні американських та німецьких танків.

На питання журналістів, чи США мали б надати Україні кілька танків, аби лише розблокування рішення Німеччини щодо “Леопардів 2”, Ллойд Остін відповів: “Немає зв'язку між наданням “Абрамсів” та “Леопардів”, тому термін “розблокування” не є питанням”, - сказав міністр оборони США, додавши, що міністр оборони Німеччини Пісторіус також погоджується, що рішення Вашингтона та Берліна щодо надання Україні танків не є взаємопов'язаними.

Як повідомляв "Голос Америки", в Європі американські "Абрамси" є лише у Польщі, відтак можливості обслуговування цих танків для України обмежені. Тоді як німецькі "Леопарди 2" мають значно більше країн, зокрема, Туреччина, Австрія, Данія, Канада, Фінляндія, Греція, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Швеція, Іспанія та інші.

Сучасними німецькими танками "Леопард 2", які були презентовані у 1979 році, володіють 13 європейських країн, включаючи Польщу та Фінляндію, інформує CNN з посиланням на міжнародний аналітичний центр "Європейська рада з міжнародних відносин".

Загалом по всій Європі є близько 2000 цих танків різного рівня готовності. Кожен з них танк містить 120-мм гладкоствольну гармату та 7,62-мм кулемет. Він може розвивати швидкість 70 км на годину або 50 км на годину на бездоріжжі, що робить маневреність однією з його ключових характеристик. За словами німецького виробника Krauss-Maffei Wegmann, існує також повний захист від загроз, включаючи саморобні вибухові пристрої, міни або протитанковий вогонь.