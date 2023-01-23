Брифінг Голосу Америки. Резніков: ЗСУ почнуть навчальні програми на танках Leopard 2

Брифінг Голосу Америки - наживо. Міністр оборони України заявив, що українські танкові екіпажі розпочнуть тренування на танках Leopard-2. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.