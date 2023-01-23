Джон Кірбі: наразі рішення Німеччини про передачу танків не впливає на міцність рішучості альянсу допомоги Україні. Росія втрачає свою суперсилу - експерти про вплив енергетичних санкцій Заходу. "Жест відчаю": екперти в США коментують заяви Шойгу. Українці Нью-Йорка та околиць разом з Україною у неділю відзначали День соборності.
Перші БМП Bradley надійдуть в Україну у найближчі тижні. ЧАС-ТАЙМ
- Голос Америки
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січень 18, 2023
Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ
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