Перші БМП Bradley надійдуть в Україну у найближчі тижні. ЧАС-ТАЙМ

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Джон Кірбі: наразі рішення Німеччини про передачу танків не впливає на міцність рішучості альянсу допомоги Україні. Росія втрачає свою суперсилу - експерти про вплив енергетичних санкцій Заходу. "Жест відчаю": екперти в США коментують заяви Шойгу. Українці Нью-Йорка та околиць разом з Україною у неділю відзначали День соборності.