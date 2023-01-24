Блінкен зустрівся із українською громадою Чикаго. СТУДІЯ ВАШИНГТОН
Сьогодні в Студії Вашингтон. Представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі наголосив, що наразі рішення Німеччини про передачу танків не впливає на міцність рішучості альянсу допомоги Україні, і кожна держава має самостійно ухвалювати, яку зброю передавати, залежно від її національних інтересів. Перші бойові машини піхоти Bradley від США мають прибути в Україну у найближчі тижні - високопосадовець Пентагону. Минулої п'ятниці держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся із українською громадою Чикаго.
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