Перед відступом росіяни нашпигували все навколо вибухівкою: як розміновують деокуповані території на Миколаївщині. Інтерв’ю з правозахисницею Анною Нейстат – про те, як фонд Джорджа та Амаль Клуні допомагає Україні покарати винних у воєнних злочинах. Дві українські документільні стрічки представлені у конкурсній програмі кінофестивлю Санденс.
Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ
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січень 18, 2023
Трагедія в Броварах: Білий Дім висловив співчуття. ЧАС-ТАЙМ
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