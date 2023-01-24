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Час-Time

Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ

Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ
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Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Американські сенатори, які щойно повернулися з України, закликали Німеччину якомога швидше надати Україні танки Леопард-2, а уряд Байдена - надіслати танки Абрамс. Реакції в США на відставки в уряді Зеленського, нові заяви щодо танків для України.

Перед відступом росіяни нашпигували все навколо вибухівкою: як розміновують деокуповані території на Миколаївщині. Інтерв’ю з правозахисницею Анною Нейстат – про те, як фонд Джорджа та Амаль Клуні допомагає Україні покарати винних у воєнних злочинах. Дві українські документільні стрічки представлені у конкурсній програмі кінофестивлю Санденс.

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