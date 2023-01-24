Як в США реагують на відставки в уряді Зеленського. ЧАС-ТАЙМ

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Перед відступом росіяни нашпигували все навколо вибухівкою: як розміновують деокуповані території на Миколаївщині. Інтерв’ю з правозахисницею Анною Нейстат – про те, як фонд Джорджа та Амаль Клуні допомагає Україні покарати винних у воєнних злочинах. Дві українські документільні стрічки представлені у конкурсній програмі кінофестивлю Санденс.