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Німеччина дасть Україні 14 танків «Леопард-2» і погоджується на реекспорт від партнерів
Уряд Німеччини 25 січня оголосив, що вирішив постачати Україні важкі бойові танки «Леопард-2», а також дати дозвіл іншим країнам передавити ці танки німецького виробництва на озброєння української армії для захисту від російської агресії.
Згідно з повідомленням речника німецького уряду Штеффена Гебештрайта першим кроком Берліна буде відрядження 14 танків «Леопард-2» з арсеналів армії Німеччини.
Разом ми пришвидшуємо наші зусилля, щоб Україна перемогла у війні і здобула тривкий мирРіші Сунак
Там також сказано, що незабаром Німеччина почне навчання українських танкістів для використання цієї техніки, а також постачатиме для них амуніцію і надаватиме технічне забезпечення.
«Це результат інтенсивних консультацій, що відбувалися з найближчими європейськими і міжнародними партнерами», - підкреслив речник.
Польща та кілька інших країн вже оголосили наміри поділитися певною кількістю своїх танків «Леопард-2» з Україною.
Польський прем’єр-міністр Матеуш Моравецький подякував канцлеру Олафу Шольцу за рішення.
«Рішення послати «Леопарди» Україні є великим кроком до того, щоб зупинити Росію. Разом ми сильніші», - написав Моравецький у Твіттері.
Британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, який ще раніше пообіцяв Україні британські танки «Челленджер-2» назвав рішення Німеччини правильним свідченням готовності «союзників у НАТО й друзів» посилити «оборонну вогневу потужність України».
«Разом ми пришвидшуємо наші зусилля, щоб Україна перемогла у війні і здобула тривкий мир», - написав британський прем’єр у Твіттері.
Український командувач Валерій Залужний раніше говорив журналістам, що для його війська потрібно кілька сотень західних танків і ще тисячі бронемашин та іншої зброї, щоб вигнати російських загарбників з української території.
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