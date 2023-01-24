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- Євген Комаров
- Голос Америки
Leopard, Challenger чи Abrams: які танки кращі для України?
США можуть оголосити про надання Україні танків Abrams M1 вже цього тижня, а Німеччина погодиться надати танки Leopard 2. Про це 24 січня повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на американського високопосадовця. Про позитивне рішення Німеччини також написало німецьке видання Spiegel.
Минулого тижня Великобританія оголосила про надання Україні найближчим часом щонайменше 14 танків британського виробництва Challenger 2.
Який танк найбільше потрібен Україні, залежить від того, для чого його хочуть використовувати, пише британський військовий експерт Даніель Ренделл.
«Конструкція має відповідати інженерному трикутнику: мобільність – вогнева міць – захист. Поліпшивши один аспект, ви поступаєтесь іншими (наприклад, більше броні означатиме більшу вагу, а значить меншу мобільність, або велика гармата означатиме або менше броні... і менше захисту, або менше мобільності (збільшена вага броні)», - розповідає експерт.
Британські Challenger 2 були розроблені у 1986-1993 роках «для відбиття радянських полчищ, якби вони вторглися до Західної Німеччини».
«По суті, вони були витратним матеріалом, – розповідає Ренделл, – призначеним для захисту та знищення якнайбільшої кількості танків Варшавського договору, перш ніж самі будуть знищені. Їхній інженерний трикутник підкреслює вогневу міць та захист, а не мобільність».
Дійсно, британський танк має швидкість 40-59 кілометрів на годину, тоді як Leopard 2 – 70 кілометрів на годину. Вважається, що система стабілізації, яка дозволяє точно стріляти під час руху по пересіченій місцевості, у німецького танка значно краща.
Leopard 2 – значно мобільніший танк, але при цьому менш захищений, робить висновок Ренделл: “Німецька доктрина під час "холодної війни" була більше спрямована на контрнаступ. Вам потрібен швидкий танк для контрнаступу, чи повільний танк, який може прийняти удар та захистити? Це залежить від доктрини. Challenger 2 був найкращим танком, оскільки більше відповідав тодішній доктрині (максимально сповільнити росіян, доки не буде розгорнуто достатньо американських сил, щоб забезпечити контратаку.» Очевидно, що в українських збройних сил сьогодні вже інші завдання. Етап стримування противника пройдений.
З оцінкою британського експерта погоджується його колега Беккі Салліван, авторка статті «Що таке танк Leopard 2 і навіщо він потрібен Україні?», опублікованій 21 січня на американському медіаресурсі GPB (Georgia Public Broadcasting).
«Leopard 2 був спочатку розроблений у 1970-х роках для західнонімецької армії у відповідь на радянські погрози під час Холодної війни. Він створений для швидкого пересування різноманітною місцевістю та протистояння ворожій бронетехніці», – написала Салліван.
Обидва експерти згодні, що гармата німецького танка, яка має однаковий 120-мілімітровий калібр, є перевагою Leopard2.
“У Leopard 2 використовується гладкоствольна гармата, яка дозволяє ефективно стріляти снарядами APFSDS, – зазначає Ренделл. – Хочете, щоб ваш танк був добрим у бою проти інших танків, але готові миритися з тим, що він гірше впорається з такими цілями, як зміцнення та легкі транспортні засоби (які можуть нести протитанкові ракети)? Це знову ж питання військової доктрини».
Крім того, гармата Leopard 2 загалом аналогічна гарматі американського M1 Abrams, а це відкриває ширші логістичні можливості для постачань боєприпасів та запчастин. Challenger 2 зі своїм унікальним оснащенням приречений на спеціальну логістику, підлаштовану під його боєприпаси.
Щодо AbramsМ1, то він помітно дорожчий і складніший, ніж два інші варіанти. Його довше опановувати. Зокрема, він оснащений газотурбінним, а не дизельним двигуном. І хоча здатний працювати на різних видах палива, проте логістика постачання та обслуговування буде ускладнена.
«Через складне технічне обслуговування та високі витрати, які знадобилися б для обслуговування Abrams М1, просто немає сенсу надавати його Україні в даний момент», – заявляла представниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу 19 січня.
Тим часом британський експерт Ренделл зробив важливе зауваження щодо танків Challenger 2, які надійдуть до України першими.
У світі випущено понад 10 тисяч Abrams, 3600 Leopard2 і лише 447 Challenger2: «З урахуванням такої поширеності Leopard та Abrams, потенційний противник витратив багато часу на розробку способів їхнього знищення, намагався знайти їхні слабкі місця. Ворожа доктрина базується на боротьбі з Leopard та Abrams. Challenger може мати тут вирішальну перевагу, оскільки менш відомий, і менша ймовірність результатів цілеспрямованих досліджень, як його знищити».
Варто додати, що всі три танки мають багату історію бойового застосування. Їхній потенційний російський конкурент (крім застарілих Т-72, тощо) – Т-14 «Армата» не має досвіду бойового застосування. І хоча з'явилися повідомлення про його можливе використання в Україні, експерти сходяться в думці, що Росія не кине його в бій через побоювання втрати експортних перспектив у разі поразки. Станом на кінець 2019 року відкриті джерела оцінювали кількість випущених Росією машин у 16 екземплярів при спробах наростити випуск до 28-44 на рік.
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- Голос Америки
У США відреагували на антикорупційні розслідування в Україні
США вітають швидкі та рішучі дії президента України Володимира Зеленського в питанні протидії корупції, а також пильність українського громадянського суспільства та ЗМІ. Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, коментуючи антикорупційні розслідування та низку відставок в українській владі.
“Так само, як народ України хоче бачити добре управління, боротьбу з корупцією, хоче бачити верховенство права, ми підтримуємо все це, а також відданість України прозорості та підзвітності”, - зазначив Прайс. Він також наголосив, що США тісно співпрацюють з українською владою та ведуть пильний нагляд за всією наданою допомогою.
Тим часом представники Конгресу США від обох партій зазначили, що звільнення посадовців та антикорупційні розслідування в Україні не мають стосунку до надання Україні та використання допомоги США.
Сенатор-демократ Ричард Блументаль вважає, що низка звільнень українських посадовців та розслідування щодо них свідчать про обнадійливу боротьбу з корупцією.
“Це дуже важливо, оскільки демонструє те, що президент Зеленський нам сказав: не буде терпимості до шахрайства чи марнотратства. Ці випадки неналежного використання коштів стосуються придбання українцями продовольства чи інших припасів. Це не має стосунку до жодної американської військової техніки. Обнадіює те, що президент Зеленський продовжує вирішувати питання шахрайства та корупції, як він обіцяв на виборах у 2019 році”, - зазначив Блументаль.
Про відсутність занепокоєння щодо належного використання американської допомоги в Україні заявив і сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем: “Ми повністю впевнені в тому, що наша військова допомога спрямовується туди, куди вона має спрямовуватися, і що є підзвітність і прозорість. До моїх колег у Палаті представників: тим, хто вважає, що ми не повинні виписувати необмежений чек, я згоден. А тим, кого хвилює, що відбувається в Україні, поїдьте туди! Не говоріть про це у Вашингтоні. Сядьте в літак, потім у потяг, відпочиньте, пийте багато води, візьміть свої вітаміни, і вам там все покажуть”.
У вівторок, 24 січня, декілька високопосадовців в Україні, включно із заступником міністра оборони та кількома керівникам регіонів України, були звільнені на тлі повідомлень у ЗМІ про завищені ціни за продукти, призначені для українських військових.
- Голос Америки
Сенатори Ґрем і Блументаль закликали Німеччину якомога швидше надати Україні танки Леопард-2, а уряд Байдена - надіслати танки Абрамс. Відео
Американські сенатори, які щойно повернулися з України, закликали Німеччину якомога швидше надати Україні танки Леопард-2, а уряд Байдена - надіслати танки Абрамс.
- Голос Америки
Сенатори Блументаль та Грем про антикорупційні кроки України. Відео
«Це дуже важливо, оскільки демонструє те, що президент нам Зеленський сказав: не буде терпимості до шахрайства чи марнотратства», – сенатор-демократ Ричард Блументаль про антикорупційні кроки України
- Голос Америки
США говоритимуть з Китаєм про допомогу Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен найближчими тижнями відвідає Китай, де обговорюватиметься, зокрема, допомога окремих китайських компаній російським військовим, що ведуть війну проти Україну, - повідомляють агенції CNN та Reuters, посилаючись на власні джерела. При цьому уточнюють, що наразі невідомо, чи володіє китайський уряд інформацією про допомогу росіянам.
Йдеться не про зброю, а про матеріальне обладнання, як то бронежилети і шоломи, і ця надана військова та економічна підтримка не передбачає більш потужної військової допомоги, про яку просила у Китаю Росія.
Адміністрація президента США Джо Байдена висловила занепокоєння щодо наявних у неї доказів про передачу Росії китайської допомоги, - інформує джерело CNN.
“Якщо адміністрація Байдена дізнається, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу вторгненню Росії або свідомо дозволяє таку допомогу, то повинна буде вирішити, з якою силою на це відповісти, - пише CNN. - Починаючи з перших днів війни, головні помічники президента Джо Байдена попереджали Китай про можливі наслідки, якщо КНР вирішить підтримати Росію в цьому військовому конфлікті”.
Як цитував Голос Америки думки експертів, Пекін “можливо, не стоїть пліч-о-пліч з Москвою на полі бою, але допомагає фінансувати війну Путіна” та є “мовчазним партнером Кремля”. Китай не продає Росії летальну зброю, але і уникає публічної критики воєнних дій Росії, і дві країни неодноразово наголошували на своєму партнерстві.
У грудні після віртуальної зустрічі з президентом Китаю Сі Цзіньпіном президент Росії Володимир Путін заявив, що дві країни посилюватимуть співпрацю між збройними силами, і вказав на зростання товарообігу.
Президент Росії Володимир Путін і лідер Китаю Сі Цзіньпін наприкінці грудня заявили про поглиблення двосторонньої співпраці. Російський президент також заявив, що очікує Сі Цзіньпіна у Москві навесні, і що ця поїздка, мовляв, “продемонструє всьому світу міцність російсько-китайських зв'язків з ключових питань”.
У публікації використані матеріали Reuters та CNN.
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