Leopard, Challenger чи Abrams: які танки кращі для України?

США можуть оголосити про надання Україні танків Abrams M1 вже цього тижня, а Німеччина погодиться надати танки Leopard 2. Про це 24 січня повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на американського високопосадовця. Про позитивне рішення Німеччини також написало німецьке видання Spiegel.

Минулого тижня Великобританія оголосила про надання Україні найближчим часом щонайменше 14 танків британського виробництва Challenger 2.

Який танк найбільше потрібен Україні, залежить від того, для чого його хочуть використовувати, пише британський військовий експерт Даніель Ренделл.

«Конструкція має відповідати інженерному трикутнику: мобільність – вогнева міць – захист. Поліпшивши один аспект, ви поступаєтесь іншими (наприклад, більше броні означатиме більшу вагу, а значить меншу мобільність, або велика гармата означатиме або менше броні... і менше захисту, або менше мобільності (збільшена вага броні)», - розповідає експерт.

Британські Challenger 2 були розроблені у 1986-1993 роках «для відбиття радянських полчищ, якби вони вторглися до Західної Німеччини».

«По суті, вони були витратним матеріалом, – розповідає Ренделл, – призначеним для захисту та знищення якнайбільшої кількості танків Варшавського договору, перш ніж самі будуть знищені. Їхній інженерний трикутник підкреслює вогневу міць та захист, а не мобільність».

Дійсно, британський танк має швидкість 40-59 кілометрів на годину, тоді як Leopard 2 – 70 кілометрів на годину. Вважається, що система стабілізації, яка дозволяє точно стріляти під час руху по пересіченій місцевості, у німецького танка значно краща.

Leopard 2 – значно мобільніший танк, але при цьому менш захищений, робить висновок Ренделл: “Німецька доктрина під час "холодної війни" була більше спрямована на контрнаступ. Вам потрібен швидкий танк для контрнаступу, чи повільний танк, який може прийняти удар та захистити? Це залежить від доктрини. Challenger 2 був найкращим танком, оскільки більше відповідав тодішній доктрині (максимально сповільнити росіян, доки не буде розгорнуто достатньо американських сил, щоб забезпечити контратаку.» Очевидно, що в українських збройних сил сьогодні вже інші завдання. Етап стримування противника пройдений.

З оцінкою британського експерта погоджується його колега Беккі Салліван, авторка статті «Що таке танк Leopard 2 і навіщо він потрібен Україні?», опублікованій 21 січня на американському медіаресурсі GPB (Georgia Public Broadcasting).

«Leopard 2 був спочатку розроблений у 1970-х роках для західнонімецької армії у відповідь на радянські погрози під час Холодної війни. Він створений для швидкого пересування різноманітною місцевістю та протистояння ворожій бронетехніці», – написала Салліван.

Обидва експерти згодні, що гармата німецького танка, яка має однаковий 120-мілімітровий калібр, є перевагою Leopard2.

“У Leopard 2 використовується гладкоствольна гармата, яка дозволяє ефективно стріляти снарядами APFSDS, – зазначає Ренделл. – Хочете, щоб ваш танк був добрим у бою проти інших танків, але готові миритися з тим, що він гірше впорається з такими цілями, як зміцнення та легкі транспортні засоби (які можуть нести протитанкові ракети)? Це знову ж питання військової доктрини».

Крім того, гармата Leopard 2 загалом аналогічна гарматі американського M1 Abrams, а це відкриває ширші логістичні можливості для постачань боєприпасів та запчастин. Challenger 2 зі своїм унікальним оснащенням приречений на спеціальну логістику, підлаштовану під його боєприпаси.

Щодо AbramsМ1, то він помітно дорожчий і складніший, ніж два інші варіанти. Його довше опановувати. Зокрема, він оснащений газотурбінним, а не дизельним двигуном. І хоча здатний працювати на різних видах палива, проте логістика постачання та обслуговування буде ускладнена.

«Через складне технічне обслуговування та високі витрати, які знадобилися б для обслуговування Abrams М1, просто немає сенсу надавати його Україні в даний момент», – заявляла представниця Пентагону Сабріна Сінг на брифінгу 19 січня.

Тим часом британський експерт Ренделл зробив важливе зауваження щодо танків Challenger 2, які надійдуть до України першими.

У світі випущено понад 10 тисяч Abrams, 3600 Leopard2 і лише 447 Challenger2: «З урахуванням такої поширеності Leopard та Abrams, потенційний противник витратив багато часу на розробку способів їхнього знищення, намагався знайти їхні слабкі місця. Ворожа доктрина базується на боротьбі з Leopard та Abrams. Challenger може мати тут вирішальну перевагу, оскільки менш відомий, і менша ймовірність результатів цілеспрямованих досліджень, як його знищити».

Варто додати, що всі три танки мають багату історію бойового застосування. Їхній потенційний російський конкурент (крім застарілих Т-72, тощо) – Т-14 «Армата» не має досвіду бойового застосування. І хоча з'явилися повідомлення про його можливе використання в Україні, експерти сходяться в думці, що Росія не кине його в бій через побоювання втрати експортних перспектив у разі поразки. Станом на кінець 2019 року відкриті джерела оцінювали кількість випущених Росією машин у 16 екземплярів при спробах наростити випуск до 28-44 на рік.