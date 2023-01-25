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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Німеччина надасть Україні танки «Леопард-2». Що далі?

Брифінг Голосу Америки. Німеччина надасть Україні танки «Леопард-2». Що далі?
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Брифінг Голосу Америки. Німеччина надасть Україні танки «Леопард-2». Що далі?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Уряд Німеччини оголосив, що надасть Україні важкі бойові танки «Леопард-2», а також дав дозвіл іншим країнам передати ці танки німецького виробництва для ЗСУ. Деталі таємних поставок зброї та палива від Болгарії Україні - ексклюзивне інтерв’ю тодішнього прем`єра Кирила Петкова. Дивіться «Брифінг Голосу Америки» наживо о 18:00 за Києвом з понеділка по п’ятницю. Беріть участь у дискусії – коментуйте, ставте запитання, пишіть звідки нас дивитеся.

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