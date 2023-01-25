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Час-Time

Джо Байден: США надішлють Україні 31 танк Abrams – деталі. ЧАС-ТАЙМ

Джо Байден: США надішлють Україні 31 танк Abrams – деталі. ЧАС-ТАЙМ
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Джо Байден: США надішлють Україні 31 танк Abrams – деталі. ЧАС-ТАЙМ

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В ефірі Час-Тайм. Президент США Джо Байден повідомив, що Вашингтон передасть Києву 31 танк «Абрамс». «Це про свободу: свободу для України, свободу всюди», - наголосив очільник Білого Дому. Надання сучасних західних танків посилить решту спроможностей України - посолка України у США. Подоляк: Цим рішенням США продемонстрували своє лідерство та правильне розуміння цієї війни. Про надання Україні танків 25 січня оголосила і Німеччина: більше про це рішення і строки доставки. Запізнілим, але дуже важливим називають рішення Німеччини і США про передачу танків американські аналітики. Як Хмельниччина приймає переселенців: у селі Рудківці кожен четвертий – переселенець.

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